《黑暗榮耀》林智妍美腿超逼人，吃番茄甩8公斤　Tiffany瘦腿方式超佛

文／美人圈

《黑暗榮耀》雖然已完結，但討論度依舊超高！其中飾演壞女人朴涎鎮的「林智妍」不僅人氣水漲船高，劇中一雙纖細筆直的美腿更是令人超羨慕，與宋慧喬一樣是「腿精」呀！小編這次帶來5位韓國女星的瘦腿秘訣，林智妍番茄減重法不復胖甩肉8公斤、宣美毛巾操瘦腿練出大長腿，Tiffany瘦腿方式超佛！

林智妍瘦腿秘訣：番茄減肥法+重訓

林智妍因《黑暗榮耀》爆紅，討論度不亞於女主角宋慧喬！其實林智妍成名作品是19禁電影《人間中毒》，其中有許多大尺度床戲，加上身材姣好、甜美的臉蛋因被韓媒譽為「韓版湯唯」。敬業的她時時刻刻都保持著完美體態，曾靠著番茄減肥法成功減去8公斤，並且不復胖！而菜單會選擇清淡飲食，晚餐前吃2-3顆番茄，除了可以幫助減少晚餐進食的熱量，還有美白的作用。

林智妍雖然瘦，但不會讓人感覺很乾扁，其實都歸功於平日裡抽空做皮拉提斯以及健身房重訓的成果。林智妍也曾在Instagram上分享自己運動時的影片，透過「大腿推蹬訓練機」加強腿部訓練，同時訓練出蜜桃臀！

宋慧喬瘦腿秘訣：早、午餐只吃8分飽、豆腐取代米飯

凍齡女神宋慧喬曾分享過，讓她成功甩肉17公斤的關鍵是豆腐！豆腐是良好的蛋白質來源，且熱量低又有飽足感，是減肥、減脂期的聖品。喬妹分享她會在早餐和中餐時正常飲食，選擇非高熱量的食物，吃到八分飽後就不會繼續吃；而晚餐就只吃非油炸的豆腐，並盡量在6點前結束進食。

除了飲食外，喬妹也會每天固定花15分鐘進行有氧運動，並要求自己做到「有點喘」的程度，燃燒脂肪同時提升心肺能力。另外還會抽空做較溫和的瑜伽，讓體態、線條更好看。

宣美瘦腿秘訣：毛巾操瘦腿

宣美是韓國著名的腿精，身高166公分的她卻擁有110公分的大長腿，不科學的好身材讓人超羨慕！而宣美也分享了自己美腿祕訣，就是運用毛巾進行的居家拉筋、伸展操！平躺在地，用腳尖勾住毛巾，並將腿向上伸直，讓身體呈現90度，維持此姿勢十分鐘，左右腳都要進行 ，約一個月之後就會看到腿型有變化！

Tiffany瘦腿秘訣：橡皮筋瘦腿法

少女時代Tiffany被整形醫師認證擁有5：3：2的美腿黃金比例！穠纖合度剛剛好的雙腿相當筆直，美得讓人超心動！而Tiffany也曾分享自己平時在家會進行「橡皮筋瘦腿法」，透過兩條橡皮筋將雙腳拇指綁起，然後讓腿跟膝蓋呈現併攏的狀態靜躺3-5分鐘即可，Tiffany也呼籲大家橡皮筋不要過緊，一個星期後雙腿就會有感變直！

▲少女時代Tiffany。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

張員瑛瘦腿秘訣：空中瑜伽

張員瑛雖然本來就擁有173公分的逆天身材，不過依然努力維持好身材！空中瑜伽是員瑛私下很喜歡的運動，不僅利於脊椎、骨盆矯正、促使腸蠕動變得順暢，還可以增加血液循環，還有拉筋、伸展的作用，難怪這幾年員瑛可以暴風成長，一雙大長腿甚至還要靠P圖修短，真的太不科學。

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）



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