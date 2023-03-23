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日本美妝圈掀起「大谷熱」，私下「愛用保養品」被粉絲搶購一空

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▲▼日本美妝圈掀起「大谷熱」。（圖／翻攝自IG/shoheiohtani）

▲大谷翔平人氣旺，就代言保養都被粉絲買到缺貨。（圖／翻攝自IG/shoheiohtani，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第五屆世界棒球經典賽冠軍昨（22日）由日本拿下，其中大谷翔平的完美救援功不可沒，其實打從經典賽開打以來，身為明星球員的他，一舉一動就備受注目，他就曾在個人IG上曬出球員休息室的照片，就有眼尖球迷發現大谷愛用的保養品，讓不少粉絲跟風瘋狂搶購。

▲▼日本美妝圈掀起大谷熱。（圖／翻攝自IG/shoheiohtani）

▲他的櫃子上方擺著黛珂的保養品。

隨著賽事落幕，日本美妝圈意外掀起一股大谷熱，日前大谷翔平就曾在IG曬出自己休息室照片，被粉絲發現他的櫃中放的竟是黛珂超微導全能修護霜以及平衡草本精粹露，讓日本民眾瘋狂搶購。

▲大谷翔平自經典賽開打以來，IG粉絲暴漲100多萬人。

原來身為品牌代言的他，早先也為黛珂超微導修護精粹拍攝了一支電視廣告，裡面一句台詞「調整肌膚、調整自己」，細微至肌膚的照護、延伸到整個人，就像是大谷選手在每場比賽後，都會重新檢視調整自己，每次的上場都是全新的自己，這樣的處世哲學，讓自己或是肌膚都處於顛峰。大谷翔平闡述成功的秘訣，就是持續、不放棄，就是通往成功的捷徑，運用在保養肌膚亦然。

▲▼日本美妝圈掀起大谷熱。（圖／翻攝自IG）

▲大谷認為抵禦紫外線很重要。

不只是黛珂，KOSE雪肌精也相中大谷翔平的人氣，簽下他成為防曬凝膠的代言人，廣告的視覺和宣傳口號是“大谷VS太陽”，以挑戰體育場豔陽的大谷選手為形象，表現出抵禦紫外線傷害，強調防曬高UV的魅力。

大谷也說道：「加州平時都是大晴天，紫外線很強。所以我開始意識到紫外線對我的肌膚和身體的影響。為了在工作上要表現良好，防止肌膚受傷非常重要，防曬霜支援我的日常活動，例如在陽光下安心自由的活動或是做我想做的事。現在全球的紫外線逐年增強，我聽說從小就採取防紫外線措施非常重要，讓我們用防曬去保護未來的肌膚吧！」
 

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關鍵字：

黛珂, 高絲, 大谷翔平, 防曬, 保養

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