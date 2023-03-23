母親節檔期24日開跑！遠百估業績成長10%　單筆滿萬刷卡分期最划算

記者李薇／台北報導 圖／業者提供

母親節檔期即將開跑！遠東百貨全台12間店將於24日開始，舉辦母親節活動，化妝品、內睡衣單筆滿3000元送300元之外，滿萬再送200元，回饋率平均約15％；環球購物中心則是在30日開跑，點數、禮券雙回饋高達18%，尤其是新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累積消費滿3000元，最高送會員點數1200點（相當於360元）及電子商品禮券200元。

遠百營運長林彰豐表示，這次母親節回饋率普遍有15%，1、2月全台遠百業績成長17%，休閒運動品牌、精品都有不錯的表現，達到雙位數成長，餐飲更是大爆發有20%成長，跟過年連假天數多很有關，接下來政府普發6000元，整體母親節檔期預估成長10%。

全台遠百總有12間店，其中，板橋大遠百勢力看漲，去年就以年度營收107億元進入台灣前10大百貨，今年3月31日將4樓少女裝樓層改裝，引進新品牌niko and...、dot st TW旗下女裝品牌，吸引年輕客層，加上原有的家庭客，將成為全客層都好逛的據點，預計將有機會達到年營業額110億，而一向表現亮眼的台中大遠百以精品搶攻貴婦客層，今年業績上看200億元。

24日將開跑的遠百「美麗購物節」好康不斷，想聰明消費，除了基本的化妝品、內睡衣單筆滿3000元送300元、滿1萬元再送200元（台中大遠百累計贈送）之外，一定要搭配12大銀行信用卡，因為滿1萬元分6期再送800元，買高端產品正划算。

多以大眾運輸工具共構設計的環球百貨全台8間店點，也即將從3月30日祭出母親節優惠，其中，新北中和、桃園A8、A19還有屏東市當日累積消費滿3000元，最高送會員點數1200點（100點抵30元）再加200元電子商品禮券，相當於18%回饋，而且整個母親節檔期不管是在哪間店、線上或線下消費，只要累積滿2000元就可以抽獎一次，滿萬元就抽萬元購物金。

環球百貨也指出，全台8間店面預估母親節檔期業績可以成長30%，第一季整體業績就已經成長20%，今年景氣回流，家用家電、旅遊休閒、餐飲美食等業種都有買氣，加上購物中心多以機捷、台鐵共構的特性，解封之後人流量多，自然帶動業績成長，尤其是桃園A8直至23日就成長4成。