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41歲孫藝真比仙女還美的秘密武器！難怪連玄彬都能收服

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記者李薇／台北報導　圖／yejinhand IG、品牌提供

醫美已經是不少人的護膚日常，但從術前的準備到術後調理，都需要很謹慎，挑選高效又溫和的保養，才能讓美肌效果更持續，以下就盤點多款適合單品，必須常駐在化妝台。

1.SkinCeuticals修麗可 超濃度CE緊緻修護抗氧化精華

▲孫藝珍,孫仙,SkinCeuticals,修麗可,衫杏,護妍天使,醫美,保養,。（圖／yejinhand IG、品牌提供）

連41歲「孫仙」孫藝真女神都大推的超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，在國外早就紅透半邊天，現在不需要找代購，直接在台灣就可以買到正貨，主打預防保養，即使是肌膚在敏弱狀態下也可以使用的安全成分，利用15%左旋維他命C、1%維他命E、0.5%阿魏酸的獨家黃金比例，達到8倍修護力，抗老、亮白一次滿足，洗完臉就可以直接使用，吸收度超快。

2.衫杏 靜潤涵水平衡乳

▲孫藝珍,孫仙,SkinCeuticals,修麗可,衫杏,護妍天使,醫美,保養,。（圖／yejinhand IG、品牌提供）

全膚質都可以使用的平衡乳特別適合敏感肌膚，裡面運用維生素B5可以幫助肌膚滋潤呵護，同時補水浸潤，輕盈質地使用起來也完全沒負擔，沒有過多添加成分，即使換季使用也很百搭，是每個女孩化妝桌上都應該擁有的急救神器。

3.護妍天使 益菌生保濕彈潤輕乳霜

▲孫藝珍,孫仙,SkinCeuticals,修麗可,衫杏,護妍天使,醫美,保養,。（圖／yejinhand IG、品牌提供）

乾敏肌膚也能擁有更多滋潤力，皮膚科推薦的護妍天使「穩膚QQ霜」益菌生保濕彈潤輕乳霜，水潤質地雖然是乳霜但超好吸收，簡直就是水凝凍，油性肌膚也適合，裡面添加德國專利三重神經醯胺結合乳酸菌與益菌生，穩定膚況超給力。

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關鍵字：

孫藝真, 孫仙, SkinCeuticals, 修麗可, 衫杏, 護妍天使, 醫美, 保養

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