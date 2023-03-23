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經典老車催生百年靈帥錶　機芯升級更誘人

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▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01計時腕錶，（左起）新版福特野馬款，雷鳥錶、眼鏡蛇跑車計時腕錶，雪佛蘭科爾維特跑車款各236,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）不只帥而已，機芯也大升級，今年首波發布的錶款Top Time經典汽車系列迎來「福特雷鳥」（Ford Thunderbird）特別版，以及6款全新復古風格Premier系列腕錶，均搭載通過C.O.S.C.瑞士官方天文台認證、具70小時動力儲存的百年靈自製01型機芯，內外兼具。

▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier B01 Chronograph 42計時腕錶，（左起）鍊帶款279,000元，皮帶款267,000元。

▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier B01 Chronograph 42 18K紅金計時腕錶，奶油色錶盤搭配棕色鱷魚皮錶帶款598,000元。

百年靈Top Time經典汽車系列從1960年代知名車款獲得啟發，與福特（Ford）合作推出全新雷鳥（Thunderbird）錶款，以及新版福特野馬（Ford Mustang）、雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）和Shelby Cobra眼鏡蛇跑車計時腕錶，新款還全面搭載B01自製機芯，完全正中車迷與錶迷的心；復古風的Premier系列也壯大陣容，推出6款搭載B01自製計時機芯的Premier B01 Chronograph 42計時碼錶，將熱門的藍、綠色、基本的黑與奶油白，以及特殊的鮭魚色面盤都收錄其中，並有不鏽鋼或玫瑰金材質可供選擇。

▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）

▲周冬雨佩戴歐米茄Aqua Terra Shades同軸擒縱大師天文台腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）▲▼Breitling,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶（左）523,000元，同軸擒縱38毫米大師天文台腕錶1,237,000元。

歐米茄（OMEGA）也大玩色彩美學，推出不鏽鋼材質38毫米與34毫米兩種尺寸的Aqua Terra Shades同軸擒縱大師天文台腕錶，展現時尚休閒風格，38 毫米款式有大西洋藍色、海灣綠色、砂岩色、番紅花色與赤陶色面盤，34 毫米款式則有海藍色、潟湖綠色、砂岩色、貝殼粉紅色與薰衣草色面盤錶款，均飾以太陽放射紋；另有2款貴氣的18K金錶款，豐富的選擇讓精準錶款走入日常，成為時髦配件。

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, OMEGA, 歐米茄

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