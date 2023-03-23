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H＆M X MUGLER聯名開賣時間、地點公開！　預告曝光每一套都超火辣

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記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M上個月宣布，今年的重磅聯名對象是以性感設計出名的設計師品牌MUGLER，令時尚迷們超期待，而現在台灣正式發售時間與地點終於公開，「H&M X MUGLER」聯名系列將於5月11日在H&M台北微風松高店和網路商店開賣，並曝光首波預告圖，看來將會是非常火辣的一個系列，想必屆時又將引發排隊搶購風潮。

▲H&M X MUGLER。（圖／品牌提供）

▲「H&M X MUGLER」聯名系列將於5月11日在H&M台北微風松高店和網路商店開賣。（圖／品牌提供）

H&M每年的設計師品牌聯名企劃都會引發民眾排隊搶購，近年繼Simone Rocha、Iris Apfel⋯⋯最新的聯名對象為法國設計師品牌MUGLER，MUGLER由法國設計師Manfred Thierry Mugler於1973年創立，令人惋惜的是，Thierry Mugler在去年（2022年）已離世，現由美國設計師Casey Cadwallader擔任創意總監之職。

H&M與MUGLER早在Thierry Mugler在世時便已開始了初步討論，雙方合作旨在將品牌的歷史、現在和未來融合在一起，負責接手的Casey Cadwallader執掌打造本次聯名的男裝、女裝和配件，他表示：「能與H&M合作真的很榮幸。該系列將予以Mugler這個設計師品牌一切最高的意義，每件作品都是真正的Mugler，從經典款式的緊身衣褲到俐落的剪裁西裝及牛仔單品，就像是給我們所有經典及標誌性的作品來一次回顧。」

▲H&M X MUGLER。（圖／官網）

▲「H&M X MUGLER」聯名系列將於5月11日在H&M台北微風松高店和網路商店開賣。（圖／官網）

隨著開賣時間公布，首波預告也釋出了，該系列的輪廓是熟悉的MUGLER線條，誇張的Power Shoulder寬肩設計、忽然收緊的貼身腰線，條狀鏤空、拼接皆強調對身體曲線的自信展現，不只有多款黑色的性感衣裝、連身裙，也有前衛率性的短版丹寧外套以及牛仔褲，看來這將會是非常性感的一個系列，各位辣妹們必須鎖定。

▲H&M X MUGLER。（圖／品牌提供）

▲Mugler創意總監Casey與H&M創意顧問Ann Sofie合照。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

H&M, HM, MUGLER, 聯名

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