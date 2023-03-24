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曾之喬靠「減法保養」維持凍齡美肌！自曝「心靈老化」如60歲老頭

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▲▼ 曾之喬靠「減法保養」維持凍齡美肌 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供、翻攝曾之喬IG）

▲曾之喬出席品牌活動，分享凍齡保養秘訣。（圖／記者張毓容）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝品牌提供、翻攝曾之喬IG

紅遍全球的新潮保養品牌Drunk Elephant醉象，推出全新「鮮亮小C瓶」並於信義新光三越A11打造超吸睛快閃店，23日開幕首日更邀來全球首位品牌摯友曾之喬（喬喬）站台。她現場自曝自己現在生活得像個「老頭子」，但靠著「減法」保養、飲食養出凍齡好狀態。

▲▼ 曾之喬靠「減法保養」維持凍齡美肌 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供、翻攝曾之喬IG）

女星曾之喬近年全方位發展，除了演藝事業，更跨界成為Youtuber、作家，甚至還創立自有綠色品牌，出道20年、身兼多職的她依然維持著0差異美貌，常讓粉絲狂讚太凍齡，但她卻自曝最近感覺自己出現了「心靈老態」！

她表示比較年輕時對什麼事情都很「嗨」，而現在的情緒比較平，甚至最近媽媽跟她推薦一本70多歲Youtuber的書，她卻早已在看。她笑說雖然這樣也沒有不好，但有時又會覺得「完蛋了～這樣會不會太快進入60歲、70歲（心態）」，讓她覺得要適當找一些能讓自己興奮的「刺激」，不然「真的很像一個老頭子在過生活！」

▲▼ 曾之喬靠「減法保養」維持凍齡美肌 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供、翻攝曾之喬IG）

雖然心靈有老化趨勢，但她的好肌膚卻完全0老態，被問到在抗老保養上的秘訣，她建議大家要找到自己焦慮的源頭，「有些人覺得我很會保養，但事實上是因為我沒有很擔心，我覺得那個『擔心』才是老化元兇。」像是有些人因為擔心老化，擦了過多複雜的成分在臉上反而造成負擔，或是太依賴醫美造成一些傷害。所以她建議大家用好的保養成分，用「減法保養」簡單就好，並且放鬆心態不要太緊張。

▲▼ 曾之喬靠「減法保養」維持凍齡美肌 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供、翻攝曾之喬IG）

她也推薦大家要先了解自己皮膚並做「減法保養」，除了不要用過多保養品、步驟，她認為保養品不要常更換也是一大重點，甚至整套保養不要用太多不同品牌。她分享自己經驗，以前也曾求好心切，精挑細選每一個步驟保養品，每個都是不同品牌，雖然可能確實很有效，但是不同品牌要擔心產品間的吸收和相斥性，每一道都等到完全吸收，4、5道下來要花20分鐘，真的很花時間。

而她接觸了醉象後，就立刻愛上其保養概念，可以把需要的保養品混在一起，不僅不用擔心相斥，還能一道就擦完所有保養，同樣有很好的效果，讓身為保養控的她也感到很滿意，而這也是她比較疲憊、想偷懶保養時的小妙招。

她的「減法保養」更延伸到飲食、生活上，飲食上她長期做168輕斷食，現在更是到達不用算時間的程度，直接少吃一餐，還會搭配酵素，在中醫師的建議下有時候會多斷幾天，就像讓身體「大休息」一下。但她也提醒每個人的生活節奏不一樣，還是建議要評估一下自己適合斷哪一餐。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 凍齡, 曾之喬, 喬喬, 女星, 秘訣, 醉象, Drunk Elephant

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