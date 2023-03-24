星巴克X史努比又來了！繽紛撞色水瓶Ｑ爆　這次不能再錯過

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日本星巴克去年9月帶來與史努比的聯名系列，引起台日民眾一陣瘋搶，許多人手速不夠快都以失敗收場，今年日本星巴克再度帶來新一波的夢幻合作，於近日推出史努比聯名周邊第二彈，繽紛飽和的撞色系設計，讓這回聯名更活潑、俏皮，粉絲們這次不能再錯過。

▲日本星巴克再度推出與史努比的聯名合作。（圖／翻攝自官網）



日本星巴克今年與史努比再次合作，推出兩波新品周邊，分別於3月22日與3月29日上市，目前第一波已開賣，以「HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE」為主題，設計暖心又可愛的杯款，包含6款不同種類的保溫瓶與1款玻璃杯，29日第二波的資訊則尚未釋出。

本次聯名同樣注入史努比滿滿的正能量與療癒風格，通過6款英文標語搭配專屬的圖案與配色，作為水杯周邊的設計概念，只見史努比穿上星巴克的綠色圍裙，給好友們一一送上暖心祝福，畫面非常可愛；不鏽鋼保溫瓶共有3種容量杯型，分別為200ml、355ml和473ml，小容量特別方便攜帶，另一款玻璃馬克杯也相當Ｑ，可愛設計融化粉絲們的心，上回沒有成功入手聯名的朋友們，這次不要再錯過。

▲日本星巴克Ｘ史努比第二彈第一波聯名系列。（圖／翻攝自官網）