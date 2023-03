星巴克X史努比又來了！繽紛撞色水瓶Ｑ爆　這次不能再錯過

編輯/JJ

日本星巴克去年9月帶來與史努比的聯名系列,引起台日民眾一陣瘋搶,許多人手速不夠快都以失敗收場,今年日本星巴克再度帶來新一波的夢幻合作,於近日推出史努比聯名周邊第二彈,繽紛飽和的撞色系設計,讓這回聯名更活潑、俏皮,粉絲們這次不能再錯過。

▲日本星巴克再度推出與史努比的聯名合作。(圖/翻攝自官網)



日本星巴克今年與史努比再次合作,推出兩波新品周邊,分別於3月22日與3月29日上市,目前第一波已開賣,以「HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE」為主題,設計暖心又可愛的杯款,包含6款不同種類的保溫瓶與1款玻璃杯,29日第二波的資訊則尚未釋出。

本次聯名同樣注入史努比滿滿的正能量與療癒風格,通過6款英文標語搭配專屬的圖案與配色,作為水杯周邊的設計概念,只見史努比穿上星巴克的綠色圍裙,給好友們一一送上暖心祝福,畫面非常可愛;不鏽鋼保溫瓶共有3種容量杯型,分別為200ml、355ml和473ml,小容量特別方便攜帶,另一款玻璃馬克杯也相當Q,可愛設計融化粉絲們的心,上回沒有成功入手聯名的朋友們,這次不要再錯過。

▲日本星巴克X史努比第二彈第一波聯名系列。(圖/翻攝自官網)