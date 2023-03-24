「錶王」網上拍賣飆出1.7億元天價　刷新全球名錶網拍成交紀錄

▲PP型號6002G-001天文陀飛輪腕錶以約175,658,000元在網上拍出，成為全球歷來名錶網上拍賣最高成交價時計。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

網路競拍名錶，多少錢會下手呢？國際拍賣公司佳士得（Christie's）近日圓滿落幕的「名錶網拍: 登峰造極」網上拍賣揭曉，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號6002G-001天文陀飛輪腕錶，以港幣65,811,600元（約台幣175,658,000元）在網上拍出，一舉成為全球歷來名錶網上拍賣最高價時計，也刷新佳士得亞洲歷來任何類別網上拍賣中最高成交價紀錄。

這只刷新網上拍賣成交紀錄的PP型號6002G-001天文陀飛輪腕錶，具有三問報時、陀飛輪等12項複雜功能，結合內填琺瑯與掐絲琺瑯工藝裝飾的正面錶盤顯示飛返式日期指針萬年曆、月相，背面顯示恆星時間、天空圖、月相與月行軌跡，而錶殼飾以手工精雕的藤蔓花紋圖案，內外做工相當精緻，由於數量極為稀少，在佳士得網上拍賣飆出超過1.7億元台幣的天價。佳士得透露網上拍賣是吸引千禧世代買家的主要管道，此次吸引來自7大洲48個國家的收藏家競投，當中4成為千禧世代買家。

▲末代皇帝溥儀曾珍藏的PP型號96 Quantieme Lune腕錶將由富藝斯進行拍賣。（圖／富藝斯提供）

近期拍賣場上最受矚目的PP錶，當屬清朝末代皇帝溥儀曾佩戴的型號96 Quantieme Lune腕錶，將由國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）規劃日程進行拍賣。根據PP資料庫顯示，此款具全曆與月相顯示腕錶於1929年製作，在1937年10月6日售出，在此之前已知同型號錶款僅有7只，且是溥儀珍藏之物更添話題性，據他的侄子毓嵒回憶錄所述，溥儀在1950年從俄國被遣返回大陸前夕，將這只腕錶贈予和他交情深厚的俄語翻譯Georgy Permyakov。