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只有今天！星巴克杯子、咖啡豆通通85折　月底前天天抽買一送一

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▲星巴克。（圖／翻攝自IG）

▲星巴克今天（24日）全品項85折。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導

連鎖咖啡星巴克為慶祝在台25周年，今天24日（五）舉辦「歡慶25周年Shopping Party」，全商品品項享有85折優惠，且消費買500元，再加碼送一張「買一送一」好友分享券！想要入手漂亮水杯、保溫瓶、馬克杯、咖啡豆⋯⋯的民眾們，可要好好把握今天。

為慶祝進駐台灣市場25周年，星巴克近日推出一連串的活動，今（3／24）舉辦「歡慶25周年Shopping Party」購物派對，全品項享有85折優惠活動（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值），活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可加碼獲得「買一送一」好友分享券一張（兌換期間為3／25～3／31）。

同時，「YES！WE ARE HERE TOGETHER歡慶25周年數位體驗」也正在進行當中，至3月27日止，每天皆可線上體驗星巴克數位小遊戲，便能獲得限定專屬優惠，天天都能抽「買一送一」、「第二杯半價」等優惠，本次數位體驗優惠券兌換期間為「獲券日+2天」，兌換時間為每天上午11點至晚上8點，最後兌換日期是3月29日。

▲▼咖啡 。（圖／品牌提供）

▲85℃推出四款兒童節蛋糕，包含太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗。（圖／品牌提供）

另一連鎖咖啡85℃最近也推出抽獎活動。兒童節倒數計時，85℃推出四款兒童節蛋糕，包含太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗。即日起到4／5之間，85℃ APP註冊會員只要買任一款指定兒童節系列蛋糕，即可抽埔心牧場門票共20名。

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關鍵字：

星巴克, 優惠, 買一送一

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