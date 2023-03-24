fb ig video ETtoday search mobile

BLACKPINK新身分是空姐！全員換上超帥套裝　全黑俐落造型惹人愛

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓女團BLACKPINK近來舉辦世界巡迴演唱會，日前連續兩天在台開唱，掀起一陣追星潮；而隸屬的經紀公司YG娛樂與大韓航空簽訂了合作，不僅成為巡演的正式贊助商，機內更驚喜播放特別影片；影片曝光後，四閨女的造型引來關注，身為時尚代言人的她們，也穿上各自品牌的服飾，一展敬業態度！

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲日前BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

Jisoo

將於3月底推出SOLO專輯《FLOWER（꽃）》的大姐Jisoo，身為DIOR全球代言人，Jisoo選擇充滿現代感的白色純棉襯衫，外搭2023春夏系列的短版外套，看似休閒卻散發出優雅魅力；而同時身兼卡地亞（Cartier）品牌大使的她，則選擇Trinity系列耳環，流麗靈動的設計，讓Jisoo看起來高雅、明亮。

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲Jisoo身穿DIOR 23春夏短版外套散發出優雅魅力。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、Cartier、DIOR官網）

Jennie

作為CHANEL品牌大使，Jennie穿上2023春夏系列的黑色斜紋軟呢長版外套，猶如洋裝般的Oversize設計，顯得帥氣有個性；同樣身兼COCO CRUSH高級珠寶系列的品牌大使，她選擇最經典的金色菱格紋單環耳環，簡單搭配散發出高雅氣息，與Jennie的日常穿著不謀而合。

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲Jennie穿上23春夏系列的黑色長版外套顯得帥氣有個性。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、CHANEL官網）

Rosé

被譽為「澳洲野玫瑰」，Rosé在此次造型中，選擇SAINT LAURENT的華達呢開襟短款外套，品牌的代表性墊肩設計，讓造型越發乾淨俐落，內搭絲質薄紗LAVALLIÈRE領襯衫，透膚設計小露性感卻不失帥氣；而耳朵上帶著TIFFANY &CO.的Tiffany HardWear系列銀色調耳環，更彰顯出Rosé內心叛逆的個性。

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲Rosé的造型超帥氣，透膚襯衫則小露性感。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、TIFFANY & CO.、SAINT LAURENT官網）

Lisa

擁有「人間芭比」稱號的Lisa一改以往帥氣風格，選擇了CELINE 2023春夏系列的洋裝，網狀的編織設計加上喇叭狀的手袖，看起來清爽、透亮，飾有蕾絲花邊的衣領更顯得優雅、可愛，而耳朵上的金銅色TRIOMPHE造型耳環，讓Lisa少女感滿滿，彷彿芭比在人間！

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲Lisa一改以往帥氣風格，以少女感的造型亮相。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、CELINE官網）

►Jisoo回歸片段釋出！大U領黑禮服露白皙直角肩　飆高眼線又颯又美

►Jennie狂曬CHANEL 22迷你包有原因！「新身分加持」百搭粉嫩色太燒

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

BLACKPINK, 大韓航空, DIOR, CHANEL, SAINT LAURENT, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 星巴克X史努比又來了！繽紛撞色水瓶Ｑ爆　這次不能再錯過 2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠 42歲孔曉振辣露蠻腰逆齡成女大生！拎雪白「比利時愛馬仕」滿滿鬆弛感太時髦 「錶王」網上拍賣飆出1.7億元天價　刷新全球名錶網拍成交紀錄 41歲孫藝真比仙女還美的秘密武器！難怪連玄彬都能收服 長大不得了！《黑暗榮耀》睿帥首度拍雜誌　一個回眸電翻粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面