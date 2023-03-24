BLACKPINK新身分是空姐！全員換上超帥套裝　全黑俐落造型惹人愛

實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓女團BLACKPINK近來舉辦世界巡迴演唱會，日前連續兩天在台開唱，掀起一陣追星潮；而隸屬的經紀公司YG娛樂與大韓航空簽訂了合作，不僅成為巡演的正式贊助商，機內更驚喜播放特別影片；影片曝光後，四閨女的造型引來關注，身為時尚代言人的她們，也穿上各自品牌的服飾，一展敬業態度！

▲日前BLACKPINK為大韓航空拍攝歡迎影片。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

Jisoo

將於3月底推出SOLO專輯《FLOWER（꽃）》的大姐Jisoo，身為DIOR全球代言人，Jisoo選擇充滿現代感的白色純棉襯衫，外搭2023春夏系列的短版外套，看似休閒卻散發出優雅魅力；而同時身兼卡地亞（Cartier）品牌大使的她，則選擇Trinity系列耳環，流麗靈動的設計，讓Jisoo看起來高雅、明亮。

▲Jisoo身穿DIOR 23春夏短版外套散發出優雅魅力。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、Cartier、DIOR官網）

Jennie

作為CHANEL品牌大使，Jennie穿上2023春夏系列的黑色斜紋軟呢長版外套，猶如洋裝般的Oversize設計，顯得帥氣有個性；同樣身兼COCO CRUSH高級珠寶系列的品牌大使，她選擇最經典的金色菱格紋單環耳環，簡單搭配散發出高雅氣息，與Jennie的日常穿著不謀而合。

▲Jennie穿上23春夏系列的黑色長版外套顯得帥氣有個性。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、CHANEL官網）

Rosé

被譽為「澳洲野玫瑰」，Rosé在此次造型中，選擇SAINT LAURENT的華達呢開襟短款外套，品牌的代表性墊肩設計，讓造型越發乾淨俐落，內搭絲質薄紗LAVALLIÈRE領襯衫，透膚設計小露性感卻不失帥氣；而耳朵上帶著TIFFANY &CO.的Tiffany HardWear系列銀色調耳環，更彰顯出Rosé內心叛逆的個性。

▲Rosé的造型超帥氣，透膚襯衫則小露性感。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、TIFFANY & CO.、SAINT LAURENT官網）

Lisa

擁有「人間芭比」稱號的Lisa一改以往帥氣風格，選擇了CELINE 2023春夏系列的洋裝，網狀的編織設計加上喇叭狀的手袖，看起來清爽、透亮，飾有蕾絲花邊的衣領更顯得優雅、可愛，而耳朵上的金銅色TRIOMPHE造型耳環，讓Lisa少女感滿滿，彷彿芭比在人間！

▲Lisa一改以往帥氣風格，以少女感的造型亮相。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK、CELINE官網）