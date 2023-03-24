42歲孔曉振辣露蠻腰逆齡成女大生！拎雪白「比利時愛馬仕」滿滿鬆弛感太時髦

記者李薇／台北報導

南韓演員孔曉振出道20多年來，每每接下的戲劇都叫好叫座，平均收視都有兩位數，又被封為「收視女王」，近日雖然作品較少，但結婚消息一出，立刻收穫粉絲們祝福，最近她也出席精品活動，一身粉紫色波浪上衣搭配牛仔褲，小露蠻腰狀態超好，完全看不出來已經42歲，簡直穿出24歲的年輕感。

孔曉振這次亮相就是為「比利時愛馬仕」DELVAUX站台，只見她身穿粉紫色荷葉邊上衣，下面搭配收腰寬版牛仔褲，擺脫以往女星出席活動就是要禮服上身，手拎經典Brillant PM包，整個象牙白色小牛皮設計，連經典馬蹄形飾扣都是同色系，不僅帶出整體穿搭亮點，超親民風格更把精品包直接融入日常，滿滿時髦態度盡顯鬆弛感。

有印象的粉絲絕對知道，這早已不是孔曉振第一次拎DELVAUX，2014年她搭擋趙寅成演出《沒關係，是愛情啊》時，就是拿了L’Humour Brillant MM亮相，黑色皮革上面印了白色草寫字體，優雅又時尚，當時她一拿出來，立刻在全亞洲引發轟動，人人都想擁有同款，掀起帶貨潮，超強搭配能力果然是「行走的衣架子」。

孔曉振在穿搭上向來很有自己的風格，最近一次在IG上曬包，是LOEWE經典氣球包，紅棕色水桶型的設計，柔軟皮革不僅好背，容量又超大，可以放進很多日常生活用品，不追求時下流行的小廢包，輕鬆穿出自己的態度，當然超有型。