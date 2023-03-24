有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

文／C編 圖／netflixkr IG

感情的世界沒有一個準則，無法用公式套用每一個人，但從星座上卻有不少端倪可以找到線索，以下就盤點三大有緣無份的星座配對，都是因為根本的個性截然不同，所以非常難維持下去。

TOP 3：牡羊座 VS 天蠍座

從個性上面來看，牡羊座的人天生個性直爽、火爆，做事情從來不會拐彎抹角，直來直往，但天蠍座普遍高冷，不僅總是神神秘秘，對周遭的人事物也是愛搭不理，所以兩人在一起注定要有很多磨合，天蠍總受不了牡羊的莽撞，相反牡羊也看不慣天蠍人的冷漠，經常是一言不合就會開吵的狀態，挑戰彼此耐心，當然走不長遠。

TOP 2：處女座 VS 水瓶座

處女座的人大多都很自律，做事情也很有自己的原則跟方向，對生活小事比較挑惕，而水瓶座個性隨意散漫，同時又有著千變萬化的想法，常常自己也摸不著頭緒的轉變，會讓處女座感受到不安，覺得沒有明確目標，而水瓶也受不了處女各種一板一眼、按部就班的模式，被束縛、沒自由的感覺非常不爽，所以兩人容易出現矛盾，很難走到一起。

TOP 1：天秤座 VS 摩羯座

天秤座看似光鮮亮麗、個性隨和好相處，但其實那只是他們的表象，在愛情中包袱比較重，不僅擅長表現好的一面，也喜歡對方多付出一點，摩羯座則是喜歡踏踏實實的愛情，他們不需要華麗的表徵，只需要真切穩定的感情，剛開始相處也許還能接受天秤座的表裡不一，但長時間下來就會覺得無比心累，總是要去猜測他們說風是雨的個性，最後容易不歡而散。