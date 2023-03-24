fb ig video ETtoday search mobile

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

>

文／C編　圖／netflixkr IG

感情的世界沒有一個準則，無法用公式套用每一個人，但從星座上卻有不少端倪可以找到線索，以下就盤點三大有緣無份的星座配對，都是因為根本的個性截然不同，所以非常難維持下去。

▲星座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：牡羊座 VS 天蠍座

從個性上面來看，牡羊座的人天生個性直爽、火爆，做事情從來不會拐彎抹角，直來直往，但天蠍座普遍高冷，不僅總是神神秘秘，對周遭的人事物也是愛搭不理，所以兩人在一起注定要有很多磨合，天蠍總受不了牡羊的莽撞，相反牡羊也看不慣天蠍人的冷漠，經常是一言不合就會開吵的狀態，挑戰彼此耐心，當然走不長遠。

▲星座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：處女座 VS 水瓶座

處女座的人大多都很自律，做事情也很有自己的原則跟方向，對生活小事比較挑惕，而水瓶座個性隨意散漫，同時又有著千變萬化的想法，常常自己也摸不著頭緒的轉變，會讓處女座感受到不安，覺得沒有明確目標，而水瓶也受不了處女各種一板一眼、按部就班的模式，被束縛、沒自由的感覺非常不爽，所以兩人容易出現矛盾，很難走到一起。

▲星座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：天秤座 VS 摩羯座

天秤座看似光鮮亮麗、個性隨和好相處，但其實那只是他們的表象，在愛情中包袱比較重，不僅擅長表現好的一面，也喜歡對方多付出一點，摩羯座則是喜歡踏踏實實的愛情，他們不需要華麗的表徵，只需要真切穩定的感情，剛開始相處也許還能接受天秤座的表裡不一，但長時間下來就會覺得無比心累，總是要去猜測他們說風是雨的個性，最後容易不歡而散。

►李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

►讓人髮量暴增的5種水果！油頭多吃它可降低油脂分泌

►「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 占卜, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

ET Fashion

推薦閱讀

44歲Melody當媽身材照樣辣！大餐後乾淨吃、敷面膜先抹油都是寶藏秘訣

44歲Melody當媽身材照樣辣！大餐後乾淨吃、敷面膜先抹油都是寶藏秘訣

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

《黑暗榮耀》少女朴涎鎮身材超好！性感鎖骨加直角肩好優雅

《黑暗榮耀》少女朴涎鎮身材超好！性感鎖骨加直角肩好優雅

辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 你個性非常傲嬌嗎？最不想交流4種人測出難搞指數 果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼 《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」 第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦 你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面