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RICHARD MILLE首款運動女錶長這樣！繽紛糖果色好吸睛　超輕盈又耐衝擊

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▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲跳高運動員Yuliya Levchenko佩戴RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶，對其絕佳抗震性印象深刻。

時尚中心／台北報導

腕錶經常與男士劃上等號，其實女錶同樣精彩且自成一格，RICHARD MILLE近期發表了首款女性運動腕錶RM 07-04，重視細節、符合不同運動項目的需求，加上色彩鮮明繽紛宛如糖果一般、含錶帶總重僅36公克，適合日常佩戴也適合激烈的體育活動，讓6名專業的女性運動員品牌摯友感到驚豔，跳高運動員Yuliya Levchenko表示：「這款腕錶繽紛的色彩帶給我微笑，不只讓我變得更時尚，更助我進入積極的心境。」

▲Richard Mielle。（圖／品牌提供）

▲冬奧會三金得主Ester Ledecká認為RICHARD MILLE RM 07-04運動腕錶佩戴起來非常舒適。

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶Carbon TPT®碳纖維款。

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶Quartz TPT®石英纖維奶油白色款。

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE廣編。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE為RM 07-04自動上鍊運動腕錶，研發全新CRMA8自動上鍊機芯。

女性選擇腕錶的要求與男士不同，RICHARD MILLE相當重視女性的想法，讓女錶系列有屬於自己的個性，因此許多機芯的重大創新先使用於女錶，複雜功能更是精彩萬分，例如搭載第一款品牌自製機芯的RM 037自動上鍊腕錶、首次應用飛行陀飛輪的RM 19-02花卉陀飛輪腕錶，還有搭載第一款品牌自製自動上鍊陀飛輪機芯的RM 71-01 Talisman陀飛輪腕錶等，女士們能感受到精湛的工藝與佩戴、賞玩的樂趣。

RICHARD MILLE一路走來都有女性運動員相伴，2013年網羅義大利高爾夫女將Diana Luna成為第一名女性運動員品牌摯友，RICHARD MILLE曾以她和2016年加入品牌合作夥伴行列的馬術選手Jessica von Bredow-Werndl等人為靈感，開發出RM 07-01自動上鍊腕錶，運用獨家的Carbon TPT®碳纖維錶殼，讓腕錶非常輕盈，考慮到了佩戴的感受，同時兼具技術實力。

▲RICHARD MILLE腕錶。（圖／品牌提供）

▲搭載RICHARD MILLE首款自製機芯的RM 037自動上鍊腕錶。

▲RICHARD MILLE腕錶 。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLERM 07-01自動上鍊腕錶，以獨家Carbon TPT®碳纖維錶殼打造。

最新力作RM 07-04自動上鍊運動腕錶，是RICHARD MILLE首款女士運動腕錶，特別邀集車手Aurora Straus、法國賽車手及領航員Margot Laffite、高爾夫球手Nelly Korda、七項全能運動員Nafi Thiam、跳高運動員Yuliya Levchenko和滑雪運動員Ester Ledecká等6名鼓舞人心品牌摯友，藉由她們的經驗共同開發而成。

6名品牌摯友專長的運動項目各異，品牌與合作總監Amanda Mille表示：「她們對於腕錶有不同期待，但我們設法將所有要求整合於單一系列中，憑藉RM 07-04運動腕錶系列，我們離適合極限運動的完美腕錶越來越近了。」

▲RICHARD MILLE廣編。（圖／品牌提供）

▲賽車手Aurora Straus戴上RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶，露出甜美笑容。

▲RICHARD MILLE廣編。（圖／品牌提供）

▲RM 07-04自動上鍊運動腕錶滿足法國賽車手及領航員Margot Laffite日常搭配與運動時的需求。

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 07-04 Quartz TPT®石英纖維鮭魚粉款（左）、深藍色款。

RM 07-04的配色鮮明亮麗，甚至如糖果般可愛，裝載耗時3年研發的全新CRMA8機芯，經手工打磨修飾，盡顯對每一方寸的講究，具時、分顯示和功能選擇器，底板和橋板均採用經色PVD工藝處理的五級鈦合金，因為可承受5,000g的加速度衝擊，且整只錶纖薄輕盈，含Velcro®錶帶在內僅重36克，這些特點都讓運動員在比賽時能無後顧之憂，盡情展現實力，卓越性能也吸引收藏家的目光。

▲Richard MIlle。（圖／品牌提供）

▲七項全能運動員Nafi Thiam迎接各種挑戰、強大的精神力量，激發了RM 07-04自動上鍊運動腕錶的設計靈感。

▲RICHARD MILLE廣編。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶Quartz TPT®石英纖維綠色款（左）、錦葵紫色款。

RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶的功能選擇器，可防止上鍊柄軸承受過大壓力，佩戴者只需按壓4時位置的Quartz TPT®石英纖維材質按鈕，即可在空檔（N）、上鍊（W）或時間設置（H）等功能之間切換，其裝配方式與品牌其他選擇器相比為倒置安裝，此設計巧思是為運動需求而生，更彰顯女性運動錶的專業身份。

▲RICHARD MILLE廣編。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶能夠承受5,000g的加速度衝擊，讓高爾夫球手Nelly Korda比賽時無後顧之憂。

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