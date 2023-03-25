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夢幻薰衣草紫手袋融化少女心　YSL可愛又帥氣、LOEWE水餃包超好裝

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實習記者黃麗頻／綜合報導

浪漫又甜美的薰衣草紫色總讓人少女心噴發，不僅療癒還帶點夢幻之感，超適合出現在春意盎然的日子裡，放在手袋或服飾都令人超心動；《ET FASHION》為此盤點4款薰衣草紫手袋，一起湧入春天的溫柔鄉裡吧！

＃CELINE TRIOMPHE 飾鍊掛肩袋

CELINE TRIOMPHE系列手袋一直都是品牌的經典，而這款凱旋包加上肩背金屬鏈袋，讓包款不僅有屬於法式的現代優雅，更多了一層文藝復興的復古氛圍，羊皮的亮面材質與金色的標誌性LOGO相互襯出高雅的氣質，搭上來自春天的薰衣草紫色，好不浪漫啊！

▲夢幻薰衣草紫手袋融化少女心。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE TRIOMPHE 飾鍊掛肩袋，NT$99,000。（圖／翻攝自CELINE官網）

＃LOEWE Paseo 納帕小牛皮手袋

來自LOEWE 2023春夏系列最新手袋，Paseo手袋又稱「水餃包」，主打的薰衣草紫色帶給人慵懶、簡約的氛圍，燙金的經典標誌為包款增添華麗筆觸，圓弧的外型兼具幾何與流線感，而毫無隔層的俐落設計，放大內部容量，更讓物品能一目了然。

▲夢幻薰衣草紫手袋融化少女心。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE Paseo 納帕小牛皮手袋，NT$97,000。（圖／實習記者黃麗頻攝、品牌提供）

＃SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO 手袋

LE 5 À 7系列手袋從推出至今一直都是SAINT LAURENT的熱銷商品，充滿復古風情的腋下包設計，僅以金銅色品牌經典標誌綴飾，簡潔卻奪目；蜥蜴皮的材質帶點霧感，儘管選用薰衣草紫的配色，可愛中依據保留帥氣成分，不僅春天，四季都搭配都合適！

▲夢幻薰衣草紫手袋融化少女心。（圖／翻攝自官網）

▲SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO 手袋，NT$93,600。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

＃JACQUEMUS Le Chiquito Noeud

日前在台開設快閃店的JACQUEMUS，Le Chiquito是品牌出名的熱銷商品，而經典手袋「變奏款」Noeud，延續原先的梯形設計，將手柄延長包款除了能斜背、手提，還能作為時下最流行的「腋下包」，搭上夢幻逗趣的薰衣草紫色，讓品牌傳奇之作煥然一新，添入新風采。

▲夢幻薰衣草紫手袋融化少女心。（圖／翻攝自官網）

▲JACQUEMUS Le Chiquito Noeud，€ 720（約NT$24,000）。（圖／翻攝自JACQUEMUS官網）

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關鍵字：

薰衣草紫, CELINE, YSL, LOEWE, JACQUEMUS

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