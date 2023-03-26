6款精品後背包必收　Jennie同款Chanel書包、YSL JOE小羊皮時髦又耐裝

文／美人圈

近幾年實用耐裝的後背包非常流行，就連BLACKPINK Jennie都背上Chanel超火的漆皮大型後背包，時髦又細膩的設計甚至讓此包缺貨，想買也買不到！編輯這次替大家整理了六款2023精品後背包推薦，YSL JOE小羊皮背包、CELINE FOLCO全都時髦又耐裝，一起來看看有沒有你的命定款！

2023精品後背包推薦

Chanel 漆皮大型後背包

Chanel不愧是美包製造機，這款漆皮大型後背包自從被Jennie多次在私服穿搭展示過後，瞬間成為缺貨款！方方正正的外型還有提把設計，就像是復古的英國學生書包，搭配上漆皮材質，背上身後秒變時髦千金大小姐，31.5ｘ31ｘ9cm 的尺寸也相當耐裝！

▲Chanel 漆皮大型後背包，NT$149,300。（圖／Chanel）

Louis vuitton Montsouris BB

小紅書上超火的Montsouris BB，設計靈感源自1994年的原創Montsouris，沿用金色搭扣及皮革束繩，線條更見現代美感！採用經典Monogram帆布及黑色牛皮製作，背包設有頂端手柄和可調節長度的可拆式皮革肩帶，提供多種攜帶方式，甚至可以當作單肩斜背，拿取隨身物品更方便。

▲Louis vuitton Montsouris BB，NT$81,000。（圖／Louis vuitton）

CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包

CELINE的老花系列是許多女孩們心目中必收款！不只馬鞍包、腋下包，其實TRIOMPHE帆布還有推出讓人看了眼睛為之一亮的「迷你型FOLCO後背包」，採用翻蓋及抽繩設計，俏皮中又帶點復古氣息，使用小牛皮材質相當耐磨，搭配狹長型的包身，讓收納更加方便。

▲CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包，NT$59,000。（圖／CELINE）

YSL JOE小羊皮背包

SAINT LAURENT MONOGRAM背包，綴以Y形絎縫縫線，磁性翻蓋正面口袋飾以金屬互鎖YSL字母，加上皮革銜接金屬的背袋，個性感爆棚，帶出門分分鐘展現出時髦感。

▲YSL JOE小羊皮背包，NT$92,650。（圖／YSL）

Gucci Bamboo迷你後背包

除了被New Jeans Minji帶火的手提竹節包外， Bamboo還有推出超可愛的迷你後背包！粉嫩色系的皮革搭配上小巧經典的竹製柄及旋鎖，復古與質感兼具，無論是斜背、後背都相當好看，除了青春活力的粉色系外，還有百搭沉穩的棕色皮革可以選擇，完全讓人陷入選擇障礙。

▲Gucci Bamboo迷你後背包，NT$82,300。（圖／Gucci）

Prada 小號再生尼龍背包

想挑選一款百搭的後背包，小編推薦Prada小號再生尼龍背包！輕盈的尼龍材質，不僅耐髒還耐重，包身上的翻蓋綴以搪瓷三角形標誌，低調卻有辨識度，大小剛剛好，即使小個子女孩搭配也不會壓低比例，還可以輕鬆收納日常用品，通勤族、學生黨都超適合！

▲Prada 小號再生尼龍背包，NT$63,000。（圖／Prada）

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