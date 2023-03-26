到新加坡就要吃「海南雞飯」、「肉骨茶」　自由行就靠這一篇

文／美食誌

融合多元種族文化的新加坡，有來自馬來、印度、中國及歐美各族的佳餚美饌。



天天海南雞飯

25, PURVIS STREET, MARINA BAY, SINGAPORE

位於牛車水中國城附近的天天海南雞飯，是新加坡米其林指南必比登推薦的美食之一，淡淡的雞油香氣搭配上吸滿醬汁的雞皮，令人驚豔不已。

▲天天海南雞飯。（圖／美食客xieyuhe提供）

松發肉骨茶

17 NEW BRIDGE ROAD

名列新加坡三大肉骨茶的松發肉骨茶，屬於胡椒味重的潮州派，湯頭濃厚卻不膩口，排骨肉質也相當鮮嫩，而且還可以免費續湯！

▲松發肉骨茶。（圖／美食客Louise劉軟糖提供）

珍寶海鮮 JUMBO SEAFOOD THE RIVERWALK

20 UPPER CIRCULAR ROAD, #B1-48, THE RIVERWALK, SINGAPORE

桌上附有紙巾和洗手的檸檬水，店員還會送上可愛的圍兜兜，相當貼心。餐點種類眾多，推薦辣椒螃蟹、麥片蝦、鹹蛋金沙蝦球、黑胡椒蟹、剁椒清蒸鱈魚。

▲珍寶海鮮。（圖／美食客凱Kai提供）

ZAM ZAM

697-699 NORTH BRIDGE RD,SINGAPORE

於1908年開幕至今，已有百年歷史，服務生清一色是印度人，餐點分為主食跟飲品，烤雞香飯、印度雞肉煎餅和拉茶的口味都很道地。

▲ZAM ZAM。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

亞坤咖央土司咖啡店新加坡本店

18 CHINA ST, #01-01,SINGAPORE

創立於1944年的早餐店老品牌，是在地人大推薦的南洋風味傳統早餐店，招牌的咖椰醬和傳統口味奶茶都是亞坤的招牌特色餐點之一。

▲亞坤咖央土司咖啡店新加坡本店。（圖／美食客Kara提供）

結霜橋叻沙

27 JLN BERSEH, #01-100,SINGAPORE

結霜橋叻沙是目前最後一家還保留傳統炭爐煮法的叻沙，裡面有粗米粉，魚板、花枝、血蛤、班蘭葉等配料，口味雖重，但相當入味，非常好吃。

▲結霜橋叻沙。（圖／美食客Cloud Chen提供）

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