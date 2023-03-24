Seiko時標變眼睛、嘴巴圖案　聯名藝術家傳達「不受時間限制」

▲Seiko 5 Sports X COIN PARKING DELIVERY聯名限量錶款SRPK02K1，14,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko鎖定年輕世代的Seiko 5 Sports系列，多次與知名動漫聯名創造話題錶款，今年則找上日本Z世代藝術家COIN PARKING DELIVERY，以他自創的角色「白井（Shirai）先生」與「片山（Katayama）先生」為主角，打造全新限量1500只的聯名腕錶SRPK02K1，刻意捨去傳統的時標數字，改將兩個角色臉上眼睛與嘴巴兩種表達情緒的器官幻為時標符碼，傳達不受時間限制的設計概念。











▲Seiko 5 Sports X COIN PARKING DELIVERY聯名限量錶的錶背上飾有COIN PARKING DELIVERY的簽名圖樣。

不僅時標是亮點，Seiko 5 Sports與COIN PARKING DELIVERY限量聯名錶款整體設計都很有特色，外型承襲深受錶迷喜愛的SKX殼型，錶徑42.5mm顯得霸氣，錶殼與鍊帶同時採銀色與金色雙色電鍍設計，配上發想自「白井先生」皮膚顏色的湛藍面盤，相當吸睛，細看面盤中央呈現若隱若現的山岳圖案，象徵戴著此錶正「一步一步地攀登人生」。





▲COIN PARKING DELIVERY與Polo Ralph Lauren合作，設計專賣店前的巨型裝置。（圖／翻攝coinparkingdelivery_art IG）

獨特的湛藍色是藝術家COIN PARKING DELIVERY的招牌色，1997年出生的他原職為美容師，2018年正式開啟職業藝術生涯，創作的領域涵蓋造型藝術、公共藝術、繪畫和店面視覺陳列等，近來更頻繁與時尚圈合作，包括Ralph Lauren、adidas、Calvin Klein等品牌都邀他設計特殊包裝或裝置藝術，全以他的招牌藍色與角色入設計。





▲COIN PARKING DELIVERY也曾與Calvin Klein合作推出香水。（圖／翻攝coinparkingdelivery_art IG）