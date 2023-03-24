Roger Vivier 2023春夏系列：La Maison Vivier慧眼獨具的夢想

▲Roger Vivier「徜徉異想花園」自2023年3月26日至4月6日於台北Bellavita旗艦店限期展出，展覽時間為上午11點至晚上9點30分。



圖、文／Roger Vivier提供

2023春夏系列從 Hotel Vivier充滿玩趣及隱藏高跟鞋圖案的裝置藝術中開啟夢幻大門，發表會中一座真人高的巨型木製鞋雕塑，令人回想起於1987年展示於巴黎裝飾藝術博物館的經典作品，驚豔帶領觀眾踏入屬於Roger Vivier的旅程。

Belle Vivier是Roger Vivier的經典方扣系列，步入展間可見一對巨型方扣鞋映入眼簾，工匠現場展現精細刺繡技巧手工綴以精緻珠寶，搭配如同雕塑般的 Choc圓弧鞋跟，以及Virgule（逗號）鞋跟，將鞋履昇華為藝術作品，讓人更深入領略Roger Vivier先生的創意遠見。

各式精美的手工刺繡背後盡是繁瑣的極致工藝，亦令人更加意識到保存古老技藝的重要性。La Maison Vivier秉持傳承細膩工藝的這份堅持，2023春夏系列推出Virgule Flower Bow、Viv’ Choc Flowers兩款需大量繁複手工刺繡工藝，精湛獨特的限量珍藏單品。

為了完美呈現系列概念，SS23春夏記者會特別以「Flower Invasion」為空間布置主題，將巴黎發表會上的繁盛花卉裝置搬進了台北Bellavita旗艦店，美麗包包鞋履巧妙錯落妝點於花叢間，令人宛若置身在一座唯美花園。Roger Vivier「徜徉異想花園」自2023年3月26日至4月6日於台北Bellavita旗艦店限期展出，展覽時間為上午11點至晚上9點30分，歡迎把握機會前來探索打卡美景。