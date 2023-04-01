4款最適合春天的「清新調香水」　Jo Malone、Diptyque綻放浪漫氛圍

實習記者黃麗頻／綜合報導

滿地瀰漫的春季氣息，帶來甜美、夢幻的氛圍，空氣清新卻布滿花香，想要無時無刻陶醉於此，這時就要必備一瓶春天感滿滿的香水啦！以下精選出4款香水迎接春暖花開，把溫暖、芬芳隨時帶在身上。

CHANEL CHANCE 粉紅甜蜜淡香水

來自CHANCE系列香水，CHANEL這款粉紅甜蜜淡香水帶有鮮明的花果香調，揉合茉莉原精與玫瑰精萃，帶有勇敢擁抱愛情的意味，更是一篇溫柔純粹的詩篇；花果的芬芳凸顯出自身魅力，表現出幸福愉悅氣息，在春光明媚的日子裡充滿甜美及明亮。





▲CHANEL CHANCE 粉紅甜蜜淡香水，NT$3,800。（圖／翻攝自CHANEL官網）

Jo Malone 2023 紅玫瑰限定版香水

Jo Malone這款全新紅玫瑰香水，代表著現代浪漫的香氣，更象徵透徹的愛情，由柔滑的蜂蜜作為基調，為香水增添一抹令人著迷的甜蜜，而紫羅蘭葉混合檸檬芬芳，帶來柑橘般的清爽，最後揉合馥郁絲絨的紅玫瑰，宛如剛從花園新鮮摘採，綻放出無與倫比的美麗。

▲Jo Malone 2023 紅玫瑰限定版香水，NT$4,050。（圖／翻攝自Jo Malone官網）

Byredo La Tulipe 鬱金香淡香精

當鬱金香開花時，代表著春季正悄悄來臨，Byredo將這股新鮮氣息幻化成乾淨、清新的香氛，從摘下鬱金香的那刻，使春意更加栩栩如生；雖說被草本調性團團包圍，鬱金香仍不減存在感，並運用它獨特卻淡淡的氣息讓人抓不住，不禁留下深刻印象。

▲Byredo La Tulipe 鬱金香淡香精，NT$5,200。（圖／翻攝自10/10官網、IG@loveparfum_tlt）

Diptyque Eau Papier（紙染之水）淡香水

以穀香、墨香及白麝香揉合，Diptyque新作完美詮釋出墨痕於白色紙面漸漸散開的幻境，以麝香為核心基底，彰顯出多重香氛魅力，在米香的相襯下散發出動人的氛圍，而明媚的含羞草香氣則營造出浪漫的花香與清新陽光氣息，在春季穿上最適合不過！

▲Diptyque Eau Papier（紙染之水）淡香水，NT$3,400。（圖／品牌提供）