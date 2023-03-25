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3個讓你靜心的自然景點　擺脫厭世感，來最美濱海步道走走好療癒

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文／女子學

都市的忙碌生活，腳步急促地讓人喘不過氣。當負面情緒累積過多，心已經亂到無法梳理的時候，就走進大自然吧，沉浸其中，感受它們所舉辦的五感盛宴，並從裡面獲取療癒自我的能量。若是心靈的陰影已超載，就找個假日到這 3 個靜心景點，投入大自然的懷抱吧！

1.基隆望幽谷（忘憂谷）

「望幽谷」是八斗子漁港附近的V字型山谷，有基隆最美的濱海步道之稱，也因壯麗的景色讓人能暫時忘卻煩憂，又名「忘憂谷」，後來有旅客在過嶺往海的一塊石頭上寫下「望幽谷」，便延用至今。在這片綠油油的青翠谷地可以看到八斗子漁港來往的漁船，以及可遠眺海另一端的基隆嶼。此處有多條石版步道，漫步於山谷草地，走至海岸，可欣賞豆腐岩與海蝕地形等的地質景觀，還有雄觀的臨海峭壁。

▲基隆望幽谷。（圖／基隆旅遊網）

編輯悄悄說：附近還有八斗子漁港、海科館、八斗子車站和潮境公園等，可以安排個「八斗子一日遊」哦！

忘幽谷
地址：基隆市中正區北寧路旁

2.八仙山國家森林遊樂區

充滿自然原始感的「八仙山國家森林遊樂區」前身為「八仙山林場」，與阿里山及太平山並列為台灣三大林場之一。區內規劃多條森林浴步道，沿著十文溪上溯至佳保溪的「天籟步道」，可欣賞高山河谷生態；循著靜海寺旁的「竹林步道」有一片以桂竹與孟宗竹為主的清幽竹林；從竹林步道可再延伸「松林步道」，沿途有更多不同樹種以及動植物生態；「櫻花林步道」旁的主要樹種為台灣原生山櫻花，花色為偏深的緋紅色，也因在每年1到2月的寒冷季節開花，另有緋寒櫻之稱。

▲八仙山國家森林遊樂區。（圖／台灣山林悠遊網）

編輯悄悄說：區內除了景色多樣化的各種步道，還可尋訪史蹟，也可留宿享受山林之夜，很適合親子來個兩天一夜的生態之旅。

八仙山國家森林遊樂區
地址：台中市和平區東關路一段200-8號

3.瑞里風景區

有「祥瑞之里」意涵的瑞里，是阿里山開發最早的地區，瑞里八景非常著名，除了雲海、日出、梯田與竹林等美景，每年寒冬至4月是「瑞里風景區」的花季，滿山遍野的梅、李、桃、梨、山櫻、紫藤花等會陸續盛開，美得宛如世外桃源。區內的景點眾多，包括雲潭瀑布、雙溪瀑布、燕子崖、蝙蝠洞等；「青年嶺步道」上有燕子崖與蝙蝠洞這兩大看點，不過步道多處為陡降路段，十分考驗腳力；「綠色隧道」沿途除了孟宗竹、桂竹、柳杉林外，還有豐富的植物生態。

▲瑞里風景區。（圖／阿里山國家風景區管理處）

編輯悄悄說：每年3、4月的紫藤花季和4、5月的螢火蟲季是瑞里頗具盛名的兩個活動，建議可以在這兩個期間到訪。

瑞里風景區
地址：嘉義縣梅山鄉

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 旅遊, 景點, 基隆, 台中, 嘉義

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