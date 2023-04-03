不必在等從天而降！開啟「好運體質」超簡單4訣竅立即學會

▲學會4個訣竅開啟「吸好運」體質。（圖／取自pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

俗話說：「人有沖天之志，非運不可自通。」儘管努力很重要，有好的運氣則幫助你更上一層樓，你知道嗎？好的運氣是可以被吸引來的，同時也必須要啟動關鍵「按鈕」，以下4個訣竅教您如何開啟「吸好運」體質，一起來看看吧！

＃學會演戲

你想成為什麼樣的人，就要不斷暗示自己是那樣的人，並持續向外界展示，最終就會成為那樣的人；這些自我暗示的過程中，其實也是和自己締結契約的過程，當你不斷自我暗示，就會使自己相信具備這些特質，好運同時會從四面八方朝你靠攏。

＃學會花錢

必須讓自己的財富流動起來，比如把錢花在讓自己開心、增值的事情上，並且一定要相信有出必有進；吸引金錢的正確方式就是學會花錢，很多看似毫無價值的事情，在未來很可能會帶給你意想不到的機會。

＃學會轉念

其實很多時候我們的念頭帶有能量，遇到任何不好的事情，大多時候我們都會氣餒、不安，不過其實只要轉念想「它是有利於自己的」，是為了自己好才會出現的；這個世界是有能量場的，只要你用積極的心態去看待，世界就會回饋你更好的東西。

＃多接觸高能量的人

你越接觸什麼樣的人就會吸收到什麼樣的能量，所以多接觸一些正能量的人和事，比如多接觸運氣好的人、多與財運好的人對話、多跟桃花旺的人交朋友；總而言之，多吸收別人的好運，你會發現自己的運氣也再變好。