總把分手掛嘴邊，但又放不下感情　面對若即若離的矛盾關係該怎麼辦？

文／女子學

你有遇過那種把分手掛在嘴邊，在交往的過程中，時不時就想要分手，但每次真的要分手了，或是已經分手了，卻又對這段感情放不下，希望可以繼續走下去的人嗎？

還是，你自己在感情當中，就是這樣子的人呢？

得不到無條件的關愛，因而透過哭鬧討愛



還記得我之前提到，無條件的愛，並不是來自於物質的給予，而是界線的設定搭配情感的關懷。沒有一個人，能夠真正滿足孩子的所有需求，而這也不是無條件的愛所代表的意思。不過，對許多人來說，無條件的愛，是難以獲得的，即便父母讓他們豐衣足食，卻很少給予情感上的支持。他們的成長過程中，感受到父母關愛的不一致，時而關心自己，時而忽略自己，讓他們變得很焦慮。

▲得不到的愛，會讓人陷入焦慮情緒。（圖／Pexels，下同）

試著想想看，我們什麼時候會感到焦慮？如果一張樂透彩，我們非常肯定會中獎，那我們不會焦慮；如果一張樂透彩，我們打從心裡相信不會中獎，我們也不會焦慮，反而是憤怒、沮喪、無助。但是，如果我們不確定這張樂透，到底會贏錢，還是輸錢，那麼我們就會焦慮了。

這就是這些孩子的人生經歷。他們不確定自己的父母什麼時候會給他們愛，所以他們必須隨時處在作戰狀態，一旦發現自己好像要被拋棄了，就會做出攻擊、傷害對方的行為，藉此要對方把注意力放在自己身上。

Ainsworth有名的依附實驗發現，這樣的孩子，在父母離去之後會大吵大鬧或大聲哭泣，但父母回來之後卻不願意讓父母安慰。箇中原因就在於，他們不相信父母的安慰是持久的：「我現在讓你安慰了，你等等又要拋棄我了，我憑什麼要相信你。」但同時，他們內心又有另一個聲音，對他們說道：「我還是好希望你能關心我、照顧我，好希望自己可以相信你。」於是在兩個聲音打架之下，他們變得非常矛盾，好像一會兒希望對方關心自己，一會兒又把對方推開。

「我要跟你分手！要是你敢走出去不理我，我們就分開！」某位女性這樣對著她的男友說道，但在她心裡，卻一點也不希望兩個人真的分開。這一句話，其實背後的意思是「我很害怕你離開我，但也很害怕你在我身旁會繼續傷害我，能不能讓我感覺到，即使我說要分手，即便我用這樣的態度對你，你依然會安撫我？依然不會拋棄我？」

缺愛的孩子，得用愛來彌補

我可以了解，跟如此沒有安全感的人交往，是一件很累的事情。不過追本溯源，他們就只是不斷受到不一致的愛而已。如果你跟這樣的人交往，我覺得有兩件事情是重要的。第一件事情是，你得讓自己的情緒冷靜下來，同時也讓對方冷靜下來。

像是我的某個學長，就會在女友生氣時說：「我要去跑步了。」這麼做的目的是，避免自己被對方的情緒影響，同時也給自己緩衝的時間。在彼此都冷靜下來之後，才是第二件要做的事情。

第二件事情是，設立界線並給予情緒支持。告訴對方，我能為你做什麼、我理解你的心情，但同樣的，有些事情我真的無法給你，不過我依然愛你。當然，對於容易焦慮的人來說，要他們相信「我無法做到某個事情，但我在感情上並非不愛你」，其實是很難的事情。

然而，就如同我之前提到的，世界上不存在真正的好父母與壞父母，好父母與壞父母，其實都是同一個人。而我們終究都得學會，即使一個人再愛自己，都會有他無法滿足我們期待的地方。這是一條很漫長的路，卻也是我們在成長路上，必須去經驗的道路。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

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