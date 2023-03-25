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人生第一本哲學書　與蘇菲一同踏上自我存在的深度探討之旅

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文／女子學

「你是誰？」一封神秘的信，簡單地寫下令人不解的問題，對於僅有14歲的挪威女孩蘇菲來說，短短的三個字開啟了蘇菲探索哲學世界的大門，在生命過程中不曾深究的問題，定睛一看才發現解答遠比想像來得陌生。挪威劇情片《蘇菲的世界》，改編自挪溫作家喬斯坦·賈德的同名小說，電影採用顛覆常規、虛實交錯的奇幻手法，帶領觀眾與蘇菲一同，在西方哲學史來回地穿越。

▲《蘇菲的世界》。（圖／《蘇菲的世界》劇照）

《蘇菲的世界》從哲學的起源，探討哲學的運用及發展，老實說對於觀眾來說，「什麼是哲學？」這樣的問題，相信多數人無法給出屬於自己的解釋。哲學涉及人類存在的本質、真理，對其深入思考來理解這個世界，從倫理道德、社會政治，無一不在哲學的討論範圍。寫到這邊，很難不使人感到厭倦，但《蘇菲的世界》改以生動活潑的形式，並結合一些劇情翻轉的效果，使得電影變得有趣許多，甚至可說這部電影，絕對夠格被稱為「人生第一本哲學書」。

「因為太習慣這個世界，才會對任何事都不感驚奇。」

「你是誰？」、「世界從哪裡來？」神秘導師所拋出的問題，使蘇菲開始思索西方哲學中所探討的大問題，從古希臘哲學家到康德、馬克思等現代哲學家，本是極為平凡的挪威女孩，因為開始思考先前從未在意的問題，被限制的人生開始有了脫序的變化。神秘導師的出現，讓蘇菲經歷文藝復興到法國大革命，期待著不定期出現的「哲學函授」，令蘇菲學得的知識遠超出師長的想像。

作為挪威史上製作成本數一數二的電影，《蘇菲的世界》斥資一千萬美元，想當然單憑票房的收入是很難回本的。哲學史上每個被後人記下的關鍵時刻，都是人類對於世界運作邏輯理解更深的見證，但走在前面的開拓者，必然伴隨孤獨與不被肯定，小說廣銷各國的出色商業表現，也未能在電影領域做到完美複製。儘管如此，這部具有前瞻性的哲學小說（電影），可貴正是在於其顛覆人們對哲學的傳統想像。

「一個你回答不了的問題，不等於它是一個愚蠢的問題。」

隨著電影情節的推進，蘇菲在與神祕導師的學習、陪伴中，意識到自己不過只是小說世界中被創造出來的角色，意識到原來自己看似變得豐富多彩的生命，只是他人手中所創造的虛構故事。決心向作者反抗的蘇菲，偕同神秘導師一同尋找逃離書中世界的方法，直至電影的最後，來到真實世界的蘇菲成為了不朽的存在，雖然無法被人看見，卻總能使人若有似無地感受到她的存在。

作為推廣哲學的入坑電影，《蘇菲的世界》所留下的空白都是作者拋回予觀眾的問題，當哲學的探索之旅到達終點，才會明白在探索生命意義與價值的路上，也不過才剛剛啟程；「我是誰？」回到蘇菲碰上的第一個難題，不妨可在電影結束時思考一番。在千百種關係中，不同人眼裡的「我」是什麼？我又是來自何方？在廣袤世界中顯得無比渺小的自我，又和蘇菲的處境有何不同？

有的時候，用提出問題去回答問題，會是一種掩蓋無知的舉動；也有的時候，被不斷拋出的問題是因為其永遠沒有標準答案，才成為了亙古不滅的懸問，但至少因為我們擁有思考的能力與對其苦惱的過程，才證明我們的存在有其不可磨滅的意義。

延伸閱讀

《心靈捕手》：羅賓威廉斯經典代表作，用「不完美哲學」治癒受傷的脆弱靈魂

《深夜加油站遇見蘇格拉底》：治癒人心的真人實事改編，關於快樂與成功的平易哲學

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 蘇菲的世界

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