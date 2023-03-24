楊祐寧開深V跟陳庭妮尬性感　范少勳當爸後難得穿得這麼時髦

記者王則絲／台北報導

楊祐寧、陳庭妮、范少勳和李沐今（24日）合體現身MoNTUE北師美術館，出席FERRAGAMO 2023春夏系列活動。楊祐寧今天一身挺拔西裝裡頭中空，「開深V」與一旁的陳庭妮互尬性感；范少勳則是在宣布升格人父後首度現身時尚場合，表示平時照顧女兒已不會特別打扮，笑說：「穿著都以背背巾方便為主。」今天則是藉由工作回歸時髦的自己。

楊祐寧今以精準剪裁的西裝造型登場，胸口不見襯衫搭配，而是「中空開深V」露出胸膛，正裝中流露不羈態度，他問一旁的陳庭妮：「性感嗎？」陳庭妮笑道：「性感啊！很深欸。」但她也不甘示弱，身穿平口短洋裝搭配長褲裝收尾，勾勒完美模特身形，加上胸前Gancini透膚裝飾微露肌膚，形成若隱若現的性感氛圍，手上的迷你手鐲晚宴包則深得陳庭妮的心，不過她也認清事實：「這真的只能裝可愛，所以要有個體貼男伴，就可以放在他們的口袋裡。」

▲陳庭妮、楊祐寧出席FERRAGAMO春夏活動比拼性感。（圖／品牌提供）

日前丟下震撼彈、宣布結婚與升格人父消息的范少勳，今天卸下奶爸身份，以一襲帥氣的沙色三件式風衣亮相，他透露當爸後私下穿搭已不會特別打扮，笑說：「穿著都以背背巾方便為主。」同場出席的李沐，今選穿俐落的純白連身裙俏麗出場，特殊的斗篷設計輕巧環繞於肩頸，造型讓她聯想到電影《沙丘》的氛圍，「我也覺得蠻適合去竹林，好像可以去竹林當劍客。」腳上的水藍色ELINA跟鞋與手中的WANDA手袋互相呼應，襯托空靈氣質。

▲范少勳、李沐出席FERRAGAMO活動。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO 2023春夏發表會場移植了米蘭時裝秀場上滂薄的紅沙場地，而此正是全新定調的「FERRAGAMO紅」元素，貫穿於系列服裝與包款之中，本季FERRAGAMO向好萊塢文化致敬，創意總監Maximilian Davis說道：「沙子與FERRAGAMO、好萊塢、海洋皆有關聯，也與我自身的DNA有關。大海對於加勒比海文化而言，是一個你可以反思和感受的地方，我想要透過FERRAGAMO的視角展示這個觀點。」話題單品包括復刻自1988年典藏設計的WANDA手袋系列，以及採用品牌經典符碼Gancio設計而成的ELINA立體造型跟鞋。

▲FERRAGAMO 2023春夏系列焦點單品。（圖／品牌提供）