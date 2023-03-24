「神仙姐姐」劉亦菲變蛇魔女　網讚和寶格麗「好配」

▲大陸女星劉亦菲成為寶格麗新任品牌大使，演繹Serpenti系列頂級珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉亦菲的高顏值與好氣質被粉絲暱稱為「神仙姐姐」，這股仙氣不僅讓精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）簽下她當代言人，連同屬LVMH集團的義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）也感受到了，歡迎她加入成為全球品牌大使，首波形象照便戴著品牌饒富盛名的Serpenti高級珠寶入鏡，網友一面倒盛讚：「好配！」





▲劉亦菲在寶格麗活動上秀出Serpenti鑽戒。（圖／翻攝yifei_cc IG）

劉亦菲2020年因擔任迪士尼動畫改編的真人版電影《花木蘭》的女主角，國際知名度大增，不少外國網友仍以「Mulan」稱呼她。寶格麗相中她的潛質與影響力，邀她擔任品牌大使，今年正值寶格麗歡慶Serpenti 75周年，由她完美演繹Serpenti系列鑲嵌藍寶石的鑽石靈蛇項鍊與耳環，吸睛度百分百，她也在個人IG上比出反V手勢秀出Serpenti白鑽蛇戒，展現對此系列的喜愛。





▲劉亦菲同時是LV代言人，是巴黎秀上的座上賓。（圖／翻攝yifei_cc IG）

深受精品品牌喜愛的劉亦菲，是相當盡職的代言人，每回收到代言品牌LV的新鮮貨，必定開箱與粉絲一同欣賞，而日常生活中她也愛背著LV包到處跑，認真為品牌搏曝光，近日再接寶格麗大使任務，日後必定多了珠寶行頭吸睛了。