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大部分的人都不知！營養師曝「蔬果切小塊」營養翻倍跳

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▲▼營養師曝「蔬果切小塊」營養翻倍跳 。（圖／Unsplash）

▲紅蘿蔔切小塊吃，酚類含量可提高5倍之多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道每日攝取蔬果對身體好，但不知道的是蔬果切越小塊，其實可以變得更營養，營養師程涵宇分享，切得越小塊能夠增加蔬果中的多酚類化合物，也就是抗氧活性的重要來源。

▲▼營養師曝「蔬果切小塊」營養翻倍跳 。（圖／Unsplash）

▲水果中的酚類，對健康有益。

營養師程涵宇指出，植物中的主要酚類化合物包括-單酚、酚酸、黃酮類化合物等。類黃酮還包括黃酮醇、花青素和異黃酮。酚類具超強的抗氧化活性，研究也發現能夠幫助身體更健康：酚類幫助抗氧化、抗發炎、增強身體保護力、抗病毒和抗過敏、甚至與抗部分癌症有關，還能夠幫助預防慢性病，像是糖尿病、神經退化性疾​​病和心血管問題。

要如何吃蔬果能夠發揮最大效益呢？程涵宇分享，只要把這蔬果切小塊了再吃，立刻營養加倍，把以下這些蔬菜、水果切小塊能夠增加酚類化合物的合成，讓酚類的含量和抗氧化活性顯著增加，胡蘿蔔甚至能提高5倍之多。

和整顆的食物相比較，切小塊的食物多酚增加的倍數，多酚增加，抗氧化活性增加，保護力好，代謝更好。

▲▼ 營養師曝「蔬果切小塊」營養翻倍跳 。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

胡蘿蔔 多酚↑5.21倍

火龍果 多酚↑2.08倍

馬鈴薯 多酚↑1.9倍

青花菜 多酚↑1.87倍

洋蔥 多酚↑1.51倍

萵苣 多酚↑1.45倍

地瓜 多酚↑1.22倍

芹菜 多酚↑1.13倍

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關鍵字：

營養師, 蔬果, 營養

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