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不想暗沉、痘斑爬滿臉做好防曬超關鍵！保養成分全天候養膚CP值爆高

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要擁有好肌膚，不只是保養、作息要調整，防護也相當重要，而且應該是不分四季都要進行，以下就盤點多款厲害的防曬單品，不僅質地細緻，重點是塗抹起來細緻不悶痘，水潤質地每天擦都可以，輕鬆養成白皙好膚質。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳UV隔離乳，50ml、售價3450元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

嬌蘭知名的皇家蜂王乳成分添加搭配獨特煥采白蜂蜜，輕透乳蜜般的細緻質地，可以滋潤肌膚的同時，還能達到全天候嫩白效果，上隔離乳有多久、保養就可以有多長，一瓶多重功效CP值有夠高，護膚基礎絕對要挑最好的。

＃RMK 隔離霜，30ml、售價1400元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

RMK一直在底妝領域都有很亮眼的表現，當然基礎護理也不例外，這次全新升級的隔離霜早就是熱賣的明星商品，這次方瓶的簡約包裝，裸膚色調可以提亮膚色，創造肌膚透明感先用這瓶就對。

＃Amway ARTISTRY多重防護UV防曬乳，50g、售價1280元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

以紐崔萊針葉櫻桃、澳洲雛菊、黑莓等植物萃取添加進防曬，Amway全新單品擁有乳液質地，卻相當輕盈潤透，自然保濕力讓後續底妝更服貼，打造澎潤感光澤美肌，同時防護外在髒污與紫外線傷害，養成細緻膚況。

＃AHC 超水感淨亮涼感防曬精華，40ml、售價900元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

總不喜歡防曬使用起來的悶感？韓系醫美品牌AHC推出帶有涼感效果防曬精華，水感質地塗抹在肌膚的瞬間就像是立刻做冰鎮舒緩，清涼感受使用起來相當舒服，宛如自帶冷氣效果，使用起來不會有黏膩感，讓人用過回不去。

＃ALBION 超完美高奢全抗光隔離乳，30g、售價3300元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

以健康化妝水風靡日本的ALBION即將在4月推出全新隔離乳，一次集結6大奢華配方：紅石榴精萃、玫瑰果精萃、膠原蛋白肽、荷荷巴精萃等成分，是一款具有保養效果的妝前單品，一邊防護、一邊抗老，全天候養護當然比別人更逆齡。

＃IPSA 全效輕透UV防曬乳，30ml、售價1450元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

針對容易受到刺激的敏弱肌設計，IPSA防曬乳裡面不添加酒精、香料、色素、礦物油、Paraben類防腐劑，雖然沒有過多添加物，卻可以做到SPF50+、PA++++的防護程度，完美讓肌膚擁有防禦力，避免外在環境干擾。

＃資生堂 安耐曬水寶貝敏感肌高效防曬凝膠，90g、售價790元

▲防曬乳,隔離乳,嬌蘭,Amway,AHC,ALBION,IPSA,資生堂。（圖／品牌提供）

資生堂旗下的安耐曬系列，向來是防曬界天花板，超高係數，擦了曬不黑的高效能，早就是好評不斷，這次再度推出凝膠款，特別適合害怕油膩的超敏感肌膚使用，無添加酒精、PARABEN防腐劑、礦物油、香料、色素等成分，嬰幼兒也可以用。

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關鍵字：

防曬乳, 隔離乳, 嬌蘭, Amway, AHC, ALBION, IPSA, 資生堂

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