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臉髒是痘疤、斑點導致的膚色不均！6款「寶藏精華」餵肌膚喝煥白大補湯

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然尚未進入夏季，但天氣已經開始轉熱，紫外線強烈，想要一白遮三醜，亮白類型保養當然要天天使用，搭配定期去角質，加強汰舊換新、吸收力更加倍，迅速白一階絕對不是夢！以下就盤點多款高效亮膚單品，清爽質地現在用正合適。

＃sisley 璀璨鑽白激光淨點精華筆，7ml、售價4800元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

肌膚最惱人的暗沉問題通常都是黑斑、痘疤等不均勻膚色導致，是讓臉看起來更髒的根源，針對此困擾，「植物學專家」sisley推出超輕便的淨點精華筆，矽膠筆狀設計可以輕點在瑕疵部位，更精準的進行調理呵護，而且隨時隨地放包裡，想補就補，24H勻亮膚色更聰明。

＃肌膚之鑰 激光鑽白菁萃，40ml、售價5800元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

最會捕捉肌膚光澤的肌膚之鑰總以高奢感水潤透，呈現出女性最自然的美貌，這次推出激光鑽白菁萃，提取自日本桉樹嫩葉提取物、葡聚糖寡醣、4MSK、傳明酸等等，全面提亮膚色超有感，清透水狀質地一抹立刻吸收，搭配經典激光瓶前導效果更加乘。

＃黛珂 瑩潤粹白光燦新生精粹，40ml、售價4300元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

花費35年研究，黛珂發現擁有115年歷史的麴酸擁有驚人煥白能力，這次再度添加夏白菊萃取液成分，喚醒更高效白皙能量，已經是第7代升級版的精粹累積至今已經有242萬人次愛用，全面更新功效更精實，迅速透白不反黑。

＃DHC 美肌亮白健康水，180ml、售價420元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

DHC每次推出的單品看起來低調，卻常常都是好用到爆的「寶藏單品」，這次全新美肌亮白健康系列推出三個品項，其中，化妝水不僅可以養成肌膚好菌，內含傳明酸可以溫和煥白肌膚，超親民價格直接每天化妝棉濕敷都很可以。

＃克蘭詩 氧氣亮白淡斑水凝霜，50ml、售價2700元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

被譽為是「氧氣凝霜」的全新單品承襲氧氣亮白系列經典成分：桃金孃萃取、加勒比櫻桃精萃，再搭配專屬維生素C與紅藻萃取，從肌膚根源達到透明感效果，果凍般質地睡前薄敷，一整晚不斷電養肌想不白都難。

＃SENKA專科 極效服貼美白淡斑面膜，售價399元

▲保養,sisley,肌膚之鑰,黛珂,DHC,專科,克蘭詩,。（圖／品牌提供）

懶得塗塗抹抹？開架品牌專科推出全新面膜單品，萃取日本白當歸、富士櫻花、山茶花等成分，除了強化肌膚防禦能力，同時還能帶來營養滋補，就像是給肌膚喝的專屬大補湯，一片10分鐘立刻完成全臉保養，科技水凝膜布服貼滲透更加倍。

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關鍵字：

保養, sisley, 肌膚之鑰, 黛珂, DHC, 專科, 克蘭詩

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