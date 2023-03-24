Jo Malone粉色櫻花香水詢問度高、BONTANIST純癒香好撩人

記者曾怡嘉／綜合報導

春暖花開，各大品牌有默契推出櫻花限定系列，從日常的洗沐保養到香水，都充滿著清新淡雅的櫻花香，正式宣告春日已經來臨。

▲Jo Malone推出櫻花限定系列，其中髮香噴霧詢問度很高。

Jo Malone 延續春季的東方花卉為設計靈感，搭配粉嫩柔美的圓弧限定包裝，淡粉溫柔花苞恣意綻放，馥郁的高雅花香氣息繚繞，讓人彷彿置身於花香隨風輕拂的日本櫻花樹下。

▲Jo Malone 櫻花限量版香水，100ml，5,800元。

輕柔淡雅的櫻花散發清新閃亮芬芳，隱約飄散玫瑰和含羞草的柔美清香，交織佛手柑、柑橘與小荳蔻躍然輕快的清爽氣息，以溫暖柔和的白麝香當作尾韻。發售期間也同時推出期間限定的包裝服務，透過柔美粉色緞帶搭配粉色方盒，消費滿額另可獲贈限量束口袋，絕對是春天最幸福浪漫的香氛禮物。

▲SABON 花霞之境限量系列全品項。

SABON花霞之境限量系列，以春櫻美景為發想，將櫻花揉和牡丹的氣息，佐以綠香調鮮活的香氣，呈現伴隨櫻花而來的嶄新蛻變和生氣蓬勃，將美好凝結在最燦爛的一刻。

▲uka 春櫻初綻香氛保養精油，5ml，1,250元。

uka將香氛保養精油輕抹於指緣肌膚，提供指緣滿滿潤澤修護，結合大馬士革玫瑰、茉莉花、鳶尾花以及東加豆，舒適恬靜香氣，為春日捎來粉嫩浪漫氣息。

▲BOTANIST首次推出沐浴慕斯。

BOTANIST以日本最具代表性的染井吉野櫻為主調，透過純淨又療癒的多重香調，打造日式純癒香，推出3款洗潤髮系列以及2款沐浴慕斯，為女孩們的髮絲和肌膚帶來潔淨與潤澤。