藍心湄穿「報紙裝」挺時裝周笑喊購物榮耀！　陳芳語首度合體男友公開放閃

▲台北時裝周重頭戲「永續時尚主題秀」，吸引許多藝人及時尚名人到場支持。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

「2023台北時裝周AW23」繼開幕秀移師臺南「南鯤鯓代天府」掀起轟動後，24日接續登場的「永續時尚主題秀」共有6大設計師品牌攜手台灣優質布廠展現時尚的未來樣貌。「百變女王」藍心湄穿上一襲獨特「報紙裝」現身力挺，直呼永續時尚的概念讓她的「愛買症頭」變成一種「購物榮耀」！此外，藝人陳芳語（Kimberly）也攜手鼓手男友陳彥文與蔡凡熙、宋柏緯、李千娜等人也一同現身支持這場獨具意義的時尚大秀。

以好歌喉與直率性格獲得大批粉絲喜愛的陳芳語，認愛後首度與樂團鼓手男友陳彥文一同出席活動，她笑說自己比較少女心，沒有緊張反而是很興奮，可以一起看很棒的秀。

她很喜歡自己身上這套來自台灣設計師品牌SYZYGY的服裝，因為一套就有很多穿法，可以當洋裝也能是褲裝，很有永續的概念，又可以變化很多不同風格；而陳彥文則選穿結合東方感與街頭風格的oqLiq，看似全身黑卻因不同材質、剪裁混搭出多層次感，完全不無聊，更讓陳芳語直呼「他穿這套很帥！很好看！」

而呼應本場大秀的「永續」主題，她也表示他們是「很省電的情侶」，笑說「我們常會提醒彼此離開房間要關冷氣、不要開燈，不管是什麼事情，都盡量不要浪費。」平時也都會使用環保餐具，盡量不用免洗筷、餐盤等。

而壓軸現身的藍心湄身穿UUIN設計、猶如禮物盒包裝的「報紙洋裝」，她透露品牌作品理念「很在乎團隊，團隊裡每個人貢獻出自己的專長，彼此創作、升級」與她自己很相同。她也大讚這場秀的主題「慾望的未來」非常好，像她對時尚充滿慾望，變成容易過度消費，但此次設計師運用一些回收物變成的環保材質做成時尚服裝，讓她也大力推薦購物狂，「跟我一樣有『愛買症頭』的朋友，一定要來follow台北時裝周，至少能讓我們的購物變成一種『購物榮耀』！」她也透露看完秀後要直接在現場挑衣服。

被問到如何保養、凍齡的小秘訣，她也不改幽默同時「置入」自己的招牌節目《女人我最大》，「請大家去追蹤我的IG或女人我最大的IG（就會知道），有很多長輩文和倚老賣老的文章，我每個月固定都會寫一篇！」

▲DYCTEAM x 福懋興業，運用獨特丹寧緹花和機能性素材打造高實穿性的設計感風格。

▲oqLiq x 新光紡織，結合了東方簡約與街頭時裝概念。



台北時裝周的「永續時尚主題秀Taipei Sustainable Collection」是亞洲首個提倡「永續」的時裝大秀，讓6組頂尖時尚設計師攜手台灣最優質的機能布廠，使用高科技製成的永續性材料搭配時尚新潮的設計版型，打造出永續的未來服飾。

像是以簡約內斂風格受到喜愛的DYCTEAM再度攜手福懋興業，運用獨特的丹寧緹花和機能性素材，打造高實穿性兼具設計感的穿搭風格；走上紐約時裝週的oqLiq則與新光紡織、集盛實業合作，結合了東方簡約與街頭時裝概念，重新定義了戶外機能服裝的樣貌。

▲PCES x 力鵬，以廢料再製為紗線的CRZ布料打造具多穿功能的機能時尚系列；宋柏緯、李千娜也都選穿PCES到場看秀。

▲SYZYGY x 旭寬 x 宜新，以環保紗和彈性麻花雙色雙面布料打造多層次。



去年十月參加New Breed新生代品牌秀的PCES，選擇力鵬特色的CRZ布料，將廢料再製為紗線，創作出時尚且具多穿功能之永續機能時尚系列；SYZYGY則與旭寬企業和宜新實業合作，利用環保紗三明治布料及T/S單吸單撥彈性麻花雙色雙面布料，為服裝帶來細緻的色彩與質地。

▲UUIN x 遠東，以多種永續面料打造摩登女性風格。

▲WEAVISM織本主義 x 宏遠興業，以環保布料及回收棉形塑出多種服裝輪廓。

善於掌握女性線條的UUIN選用遠東新世紀的基層材質，以廢棄、海廢回收及節水尼龍等多種永續面料，打造時髦摩登的女性樣貌；擅長實穿街頭的WEAVISM織本主義運用宏遠興業的回收寶特瓶環保布料及環保回收棉，來形塑出蟲的關節及翅膀，並力行減少石化產品的使用以延緩全球暖化危機。