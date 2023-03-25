輔大織品50屆畢展「IN-FIFTY」　作品創意營造無限可能

▲輔大織品服裝學系迎來第50屆畢展「IN-FIFTY」。（圖／輔大提供）

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輔仁大學織品服裝學系第50屆畢業展演「IN-FIFTY」於3月17日(五)至20日(一)，在松山文創園區五號倉庫(動態展)及北向製菸廠(靜態展)盛大開幕。本屆展演主題以「無限」為意念，將「無限」及第「五十」屆畢展的英文結合，創造出主題名稱「IN-FIFTY」。我們將手中的線圈一扭、衣服的布料一縫、兩個鏡頭合而為一形成了莫比烏斯環，也象徵著無限 ∞ 的圖騰。在創作的過程中運用絲線、布料創造出無限的可能性，也透過莫比烏斯環將每個世代的結晶互相連結、傳遞，並運用這四年積攢的無限力量，將不可能化為可能，創造無限廣闊的未來。

本次動態展演包括毛衣設計20組、服飾設計26組，靜態展演則有織品設計30組以及織品服裝行銷企劃33組，學生們發揮無限可能，創作出具有個人風格的創意作品，令人目不暇給。在毛衣以及針織設計中，同學們從眾多的紗線中選擇適合自己的材料，然後進行編織織程和圖案設計，過程中需要精確的計算和專業的技術，以確保最終的成品符合設計要求。對服飾設計而言，除具備獨特的美感與設計理念外，也須熟悉布料特性及裁縫，不同材質、顏色的搭配，以及版型款式的變化，才能轉換在個人設計裡，使作品成為獨一無二的看點。

▲毛衣組優勝陳慧伃同學作品(雲芝-寄生於朽木上的白腐菌)。（圖／輔大織品服裝學系提供）

織品設計組靜態展包含了針織、梭織、印染與技術專題組。學生從激發靈感、企畫、布料織造，再進行多次加工之後完成。學生的作品不僅有藝術裝置性質，同時具備商業潛力(品牌系列)。展場中的作品將呈現無限創意與熱情洋溢，完整表達學生在布料上的研究、應用與創新。

行銷組靜態展，則分為創意企劃、產學合作以及論文專題等三種類別。創意企劃類是由學生根據自身感興趣的主題做出提案，並將提案落地執行。學生除具備提案規劃的能力外，更需具備執行與解決問題的能力。產學合作類則由各組同學與企業廠商合作，協助企業進行品牌建構或商品行銷，共同創造新商機，也有同學與商圈合作，推出大稻埕文化推廣計畫，透過舉辦活動推廣織品及大稻埕文化。在論文專題中，同學們除了探討影響消費者行為的因素外，也有針對原住民傳統樹皮布織品及跨領域的織物與魚菜共生植物相關的研究，展現行銷組同學跨領域整合的能力。

▲陳允中同學作品(Final Evolution)。（圖／輔大織品服裝學系提供）

此次校外展演，邀請針織女王GIOIA PAN品牌設計總監潘怡良、Just In XX品牌設計總監周裕穎、DOUCHANGLEE創始執行長竇騰璜、Daniel Wong設計總監、Tatler媒體編輯長盧淑芬、APUJAN品牌創意總監詹朴、Onefifteen初衣食午品牌總監楊詠晴、里軒國際實業董事長陳仁銘、台大戲劇系教授王怡美以及興采實業永續長胡正中…等多位時尚圈專業人士擔任評審，從優秀學生作品中，評選出多個獎項，期許學生畢業後能繼續深耕於織品服裝產業，發揮創意與專業，為產業注入新血。