fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨世紀同框奧斯卡影帝、貓女　透明水晶禮服身形全看光！

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨22日出席OMEGA倫敦活動，與奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）世紀同框，她選以一襲平口水晶禮服出場，透視面料讓身形全看光，性感氣勢不輸給一旁兩位巨星。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨與奧斯卡影帝艾迪瑞德曼，和「貓女」柔伊克拉維茲世紀同框。（圖／翻攝自微博）

周冬雨、許凱、張嘉倪、劉學義等人主演的仙俠古裝戲《千古玦塵》，近日於台灣正式播出，讓周冬雨與許凱之間的CP感再掀話題。

周冬雨日前於倫敦活動上，選穿來自Sabina Bilenko的一套透明水晶禮服出場，整件裸膚透紗的面料上鑲滿網狀的大小水晶，能夠隱約看見雙腿與她纖瘦的身形輪廓，十分高雅而性感，站在艾迪瑞德曼與柔伊克拉維茲一旁，周冬雨顯得特別閃亮動人。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨透膚禮服讓身形曲線全看光。（圖／翻攝自微博）

這天周冬雨還換上了另一套選自RDVK 2022春季高訂的黑色開胸禮服，搭配OMEGA腕錶與耳環點綴造型，胸口剪裁一路開到腰際位置，但卻不會給人裸露的印象，而是散發高級感，露背設計的曲線也非常美，兩套造型都獲得粉絲們大好評。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨另一套造型也散發高級感。（圖／翻攝自微博）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

周冬雨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖 你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 爆準！第一眼看到貓還是高跟鞋？秒測你的「真實個性」 BLACKPINK新身分是空姐！全員換上超帥套裝　全黑俐落造型惹人愛 Jo Malone粉色櫻花香水詢問度高、BONTANIST純癒香好撩人 林智妍髮型超多變，任何瀏海都駕馭　宋慧喬經典八字瀏海最美 星巴克X史努比又來了！繽紛撞色水瓶Ｑ爆　這次不能再錯過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面