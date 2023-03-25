周冬雨世紀同框奧斯卡影帝、貓女　透明水晶禮服身形全看光！

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨22日出席OMEGA倫敦活動，與奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）世紀同框，她選以一襲平口水晶禮服出場，透視面料讓身形全看光，性感氣勢不輸給一旁兩位巨星。

▲周冬雨與奧斯卡影帝艾迪瑞德曼，和「貓女」柔伊克拉維茲世紀同框。（圖／翻攝自微博）



周冬雨、許凱、張嘉倪、劉學義等人主演的仙俠古裝戲《千古玦塵》，近日於台灣正式播出，讓周冬雨與許凱之間的CP感再掀話題。

周冬雨日前於倫敦活動上，選穿來自Sabina Bilenko的一套透明水晶禮服出場，整件裸膚透紗的面料上鑲滿網狀的大小水晶，能夠隱約看見雙腿與她纖瘦的身形輪廓，十分高雅而性感，站在艾迪瑞德曼與柔伊克拉維茲一旁，周冬雨顯得特別閃亮動人。

▲周冬雨透膚禮服讓身形曲線全看光。（圖／翻攝自微博）



這天周冬雨還換上了另一套選自RDVK 2022春季高訂的黑色開胸禮服，搭配OMEGA腕錶與耳環點綴造型，胸口剪裁一路開到腰際位置，但卻不會給人裸露的印象，而是散發高級感，露背設計的曲線也非常美，兩套造型都獲得粉絲們大好評。

▲周冬雨另一套造型也散發高級感。（圖／翻攝自微博）