Lisa、Jennie都在戴蝴蝶結髮飾　時尚感加倍還充滿少女心

記者陳美伶／綜合報導

Y2K風潮讓復古髮箍、鯊魚夾成為流行的髮飾，簡單戴上就能提升髮型精緻度，但最近韓國女團成員們都紛紛換上甜美感十足的蝴蝶結髮飾，像是BLACKPINK Lisa、Jennie、NewJeans Minji都示範最佳戴法，在不同場合都能呈現更加優雅與性感的風格。

蝴蝶結一直是女孩們喜愛的元素之一，隨著各種顏色、大小與材質的出現，早已在時尚圈流行好幾回，許多經典服飾、鞋款上都能看到其設計，近期吹起的復古風潮，更讓女星們都戴起蝴蝶結，又以放大版出鏡率最高，巨大的蝴蝶結髮飾也放大了甜美感。

Lisa

Lisa私服又酷又甜，很擅長用混搭穿出高級感，在巡迴演唱會造型示範了多套甜美風格，以粉色印花套裝搭配平口Bra，綁著高馬尾用黑色大蝴蝶結增高頭頂高度，加上招牌齊瀏海，瞬間再減齡5歲；另一套紅色粗花呢套裝，則將雙丸子頭別上兩個紅色蝴蝶結，露出纖腰與細長美腿，甜度破表。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



Jennie

Jennie日前出席Chanel 2023秋冬大秀，穿著一身全白毛呢連身褲，綁著長辮子，在IG連發多張美照，其中影片也秀出髮型背面照，只見Jennie轉身後，細長的髮束上綁了四個白色的蝴蝶結，瞬間讓俐落的造型增添了優雅氣息。

在巡迴演唱會，Jennie也嘗試許多蝴蝶結頭飾造型，搭配由她帶起的「芭蕾舞者風」，散發又甜又欲的迷人魅力。

▲Jennie在巡迴演唱會有許多蝴蝶結頭飾造型。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



Minji

「怪物新人」女團NewJeans出道不到一年，成員就收穫各大精品品牌代言，在K-Pop女偶像個人品牌價值排行榜，Minji更拿下3月份的第一名，日前官方IG PO出自拍照，雙馬尾髮型綁了數個芭比粉蝴蝶結，搭配同色系美甲，甜美的模樣吸大批粉絲狂讚：「是漂亮的小姐姐一枚呀」、「太可愛了啦！」

▲NewJeans Minji。（圖／翻攝自IG@newjeans_official）



太妍

太妍根本是髮型教科書，每次染新髮色、剪新髮型都會引發討論，嘗試過無數髮色的她，也戴過許多不同且特殊的髮飾，讓造型更百變，不論是高冷的銀灰髮，還是輕盈感的茶棕色，加上紅色蝴蝶結，減齡回春效果十足。

▲太妍。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）