說・流行／Jennie愛牌JACQUEMUS登台！最新話題胖胖包、秀款服裝都在這

記者王則絲／台北報導

來自南法的設計師品牌JACQUEMUS擁有眾多巨星擁護者，包括性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）、蕾哈娜（Rihanna），以及BLACKPINK的Jennie作為秀上嘉賓。以往總是得尋求代購的JACQUEMUS，今年首度與精品選貨店ART HAUS合作，即日起至5／15於台北信義新天地A4開設期間限定快閃店，不只引進最新話題胖胖包，男、女裝秀款也能在這找到。

▲JACQUEMUS與ART HAUS合作，即日起至5／15於台北信義新天地A4開設期間限定快閃店。（圖／品牌提供）



JACQUEMUS將2023春夏LE RAPHIA秀場的概念直接移植到台灣，於ART HAUS門市中鋪上了一大片米白色毛絨地毯，並把5座模特兒人台空運來此展出，薄紗與柔美的光線，完美重現秀場的度假感，快閃店內展示秀款女裝，包括漂亮的小洋裝、拉菲草裙和性感貼身的針織單品⋯⋯男裝則著重引入印花單品，充滿南法夏日的熱情氛圍。

▲快閃店中陳列秀款男、女裝。（圖／品牌提供）



店中最令人失心瘋的，絕對是這面包包展示牆！JACQUEMUS火紅的迷你小廢包Le Chiquito Homme現在無需代購就能入手，本次快閃店主打2款全新包款Le Bambimou和Le Bisou，Le Bambimou外型延伸自Bambino系列，注入澎鬆柔軟的面料重新打造，化為療癒的「胖胖包」，為本季的話題新手袋，特別推薦質感深棕色以及亮眼粉色；Le Bisou則是時髦腋下包型，極簡輪廓下利用漂亮紋路的串珠、或是份量感金屬鎖頭點綴，增添一分可愛與個性。

▲包展示牆陳列眾多爆款手袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲JACQUEMUS本季爆款手袋「胖胖包」Le Bambimou。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）



▲本季主打Le Bisou腋下包系列。（圖／記者王則絲攝）