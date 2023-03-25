最近肌膚變得敏感？5款「神隊友保養」，幫你安定不適

記者曾怡嘉／綜合報導

春分後正值季節交替、春雨來臨濕氣較重的季節，因此也容易誘發過敏現象。造成肌膚敏弱的成因很多，有些人是先天性基因，其他人則是因為生活方式、環境因素和護膚不當而讓「皮膚變得敏感」。不穩定狀態期，更該好好選擇對的保養品來照顧肌膚。

▲reveel德國理妍 綿朵優護調理液，150ml，2,000元。

以沛益菊苣聚糖專利配方、乳酸、玻尿酸和泛醇等成分，調理肌膚pH值，並強化保濕和肌膚屏障，讓敏感脆弱的肌膚也能維持在健康值。

▲juliArt柔敏健髮胺基酸洗髮精，220ml，950元。

針對乾敏性、乾屑頭皮及染燙受損頭皮設計的防護調理。以胺基酸與大豆水解蛋白為基底，並添加沒藥精油、薰衣草精油、洋甘菊萃取與荷荷芭油，可溫和潔淨並舒緩頭皮，同時加強滋潤保護力。

▲Omorovicza 皇后潔顏霜，125ml，2,750元。

以冷霜所需的上好黃金植物油搭配淨化力強大的辣木籽肽，佐以金盞花的鎮定特性精心打造，讓潔顏的過程中不至於洗掉乾肌少有的油分和水分，達到水油平衡，尤其適合敏弱肌膚使用。

▲SHISEIDO 柔光乳敏感肌特效防曬露N，SPF50+/PA++++，60ml，950元。

專為敏弱肌設計，內含低敏感、低刺激配方，為肌膚量身訂製輕薄透無負擔的絕佳防護罩，有效隔絕紫外線以及外界的刺激傷害，只要簡單潔膚程序，即可輕鬆卸除。

▲SNOWFOX 極致薰衣草雙效精粹，120ml，1,280元。

融合高濃度的神經醯氨，滋潤肌膚強化天然屏障，上層精華與下層植粹化妝水融合，幫助肌膚打底注入養分於各層肌膚。