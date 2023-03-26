營養師點出「瘦不下來」的6大原因，原來「吃太少」也不行

▲減重很難成功，背後其實有原因。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

減重是長期抗戰，但是隨著日子一天一天過去，減重成效還是不盡人意，你也有這樣的經驗嗎？營養師高敏敏就點出許多人瘦不下來的6大原因，看看你是否也誤踩減重地雷！

1.身心都還沒準備好

不要看著別人減重成功，自己也盲目跟風，問問自己準備好了嗎？突然改變飲食習慣，很有可能會耐不住飢餓，甚至會影響情緒，所以覺得偷吃一點東西沒關係，若重複以上惡性循環，難怪減重不成功，建議循序漸進執行較好。

▲水喝不夠會拖垮身體的代謝速度。

2.水喝得不夠

多喝水對身體代謝好，能幫助瘦身、美容，但你不知道的是，原來水喝不夠也會讓人覺得餓，營養師分享，身體缺乏水分會讓人更餓，建議每日都要喝足水量，少量多次補充才有用。

3.熱量吃太少、 營養不均衡

斷食法是限制時間，不是限制熱量，斷食過與不及都不好，長期營養缺乏更會影響身體代謝機制，暴飲暴食也會讓你瘦不下來，建議以7-8分飽為主。

▲瘦身的時候更需要「擇食」。

4.斷食餓過頭進食又亂吃

進食時間分配不均，像是斷食總是餓過頭，而進食時又選錯食物，總是吃一堆油炸物、甜點、加工品等，都會導致攝取過多熱量、血糖波動大，千萬別以為想吃什麼都可以。

5.時間分配不均，睡前反而吃太多

前半時間吃很少，後半時間吃一堆，或是越接近睡前吃，這時新陳代謝＆消化能力減弱，更容易累積脂肪、不易瘦。

▲減肥只吃沙拉，等恢復正常飲食體重容易反撲。

6.只追求瘦得快

減重視長期作戰，別心急想要瘦得快，更該想著如何才能長期維持，是否願意為身體付出，調整成一輩子適合自己的方式，才是正確觀念。