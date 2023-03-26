怡客咖啡撐不住了！27日起部分調漲5～15元　網支持：適度漲可接受

▲怡客咖啡撐不住了，27日起將調漲部分商品售價。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝怡客咖啡FB

最近除了蛋價漲不停，原物料價格也持續飆漲，使得近來陸續有連鎖餐飲品牌調整價格，現在又多了一家。連鎖咖啡店Ikari怡客稍早在臉書官方宣布，實在撐不住成本飆漲的衝擊，將從明日（27日）起調漲部分商品售價，餐點將調漲5～15元不等以維持品質。

受到原物料價格持續上漲影響，連鎖餐飲品牌陸續「漲聲響起」，今年1月連鎖咖啡店路易莎就率先調漲輕食價格，成為第一家漲價的連鎖咖啡店，而怡客咖啡則於25日中午在臉書官方帳號宣布將於3月27日起調漲部分商品售價。

發文也指出，受到疫情與通膨種種因素影響，過去三年努力透過各種方式，減少成本飆漲帶來的衝擊，努力堅守原有售價，但早已入不敷出，因此這次真的擋不住了，才做出調漲決定，部分餐點將調漲5～15元不等，但飲品部分暫不調漲，希望能繼續維持好的服務與品質。

針對此次漲價宣告，也有不少忠實顧客留言支持，「漲吧！不要倒就好」、「丹堤一間間關了，怡客再沒的話，就沒地方跟朋友喝咖啡聊是非了」、「不要又漲價又縮水就好，適度漲價可接受」、「人事成本＆成本＆材料，漲價是合理的」。

而繼怡客咖啡宣布漲價後，另兩間連鎖咖啡店伯朗咖啡和CAMA目前還沒有漲價規劃，選擇繼續苦撐，自行吸收上漲成本。

