fb ig video ETtoday search mobile

怡客咖啡撐不住了！27日起部分調漲5～15元　網支持：適度漲可接受

>

▲▼ 怡客咖啡27日起部分餐點調漲5～15元。（圖／翻攝怡客咖啡臉書）

▲怡客咖啡撐不住了，27日起將調漲部分商品售價。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝怡客咖啡FB

最近除了蛋價漲不停，原物料價格也持續飆漲，使得近來陸續有連鎖餐飲品牌調整價格，現在又多了一家。連鎖咖啡店Ikari怡客稍早在臉書官方宣布，實在撐不住成本飆漲的衝擊，將從明日（27日）起調漲部分商品售價，餐點將調漲5～15元不等以維持品質。

▲▼ 怡客咖啡27日起部分餐點調漲5～15元。（圖／翻攝怡客咖啡臉書）

受到原物料價格持續上漲影響，連鎖餐飲品牌陸續「漲聲響起」，今年1月連鎖咖啡店路易莎就率先調漲輕食價格，成為第一家漲價的連鎖咖啡店，而怡客咖啡則於25日中午在臉書官方帳號宣布將於3月27日起調漲部分商品售價。

發文也指出，受到疫情與通膨種種因素影響，過去三年努力透過各種方式，減少成本飆漲帶來的衝擊，努力堅守原有售價，但早已入不敷出，因此這次真的擋不住了，才做出調漲決定，部分餐點將調漲5～15元不等，但飲品部分暫不調漲，希望能繼續維持好的服務與品質。

▲▼ 怡客咖啡27日起部分餐點調漲5～15元。（圖／翻攝怡客咖啡臉書）

針對此次漲價宣告，也有不少忠實顧客留言支持，「漲吧！不要倒就好」、「丹堤一間間關了，怡客再沒的話，就沒地方跟朋友喝咖啡聊是非了」、「不要又漲價又縮水就好，適度漲價可接受」、「人事成本＆成本＆材料，漲價是合理的」。

而繼怡客咖啡宣布漲價後，另兩間連鎖咖啡店伯朗咖啡和CAMA目前還沒有漲價規劃，選擇繼續苦撐，自行吸收上漲成本。
 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Ikari, 怡客咖啡, 怡客, 咖啡廳, 漲價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

總是嘴饞想吃？營養師揭7個「吃不飽原因」：水喝太少也NG

總是嘴饞想吃？營養師揭7個「吃不飽原因」：水喝太少也NG

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 最近肌膚變得敏感？5款「神隊友保養」，幫你安定不適 爆準！第一眼看到貓還是高跟鞋？秒測你的「真實個性」 台中Lalaport北館4月下旬試營運　全台首家牛角Buffet、80家日系品牌曝光 舒淇撞衫「小22歲」TWICE多賢沒在怕！　純白挖腰禮服更仙氣、高雅 鮭魚、堅果都進榜！營養師曝「7種護眼食物」多吃有益 BLACKPINK新身分是空姐！全員換上超帥套裝　全黑俐落造型惹人愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面