包・開箱／朴恩斌拎Tory Burch迷你托特包拍大片　Ｑ萌糖果色用超酷環保材質製成

記者王則絲／台北報導

以《非常律師禹英禑》一劇爆紅的朴恩斌，憑藉高人氣與時尚圈接軌，成為Tory Burch的韓國區大使，日前她於紐約拍攝一組街拍大片，率先演繹Tory Burch今年春夏推出的「Ella Bio」迷你托特包，繽紛可愛的糖果色系，是以超酷的新環保材質製作而成，今由《ET FASHION》帶領讀者們開箱近賞。

▲朴恩斌演繹Tory Burch服裝與新包款。（圖／品牌提供）



朴恩斌於街拍大片中穿著編織印花連身裙，手上拎著明亮黃色的「Ella Bio」，在明媚陽光下特別亮眼，同時也很符合她可愛的氣質。Tory Burch的Ella托特包是長年熱銷的包款之一，15年前首次出現，以專門店第一位店員Denise Rome的女兒Ella來命名，幾乎每年、每季都會有新的變化款式推出。

▲Tory Burch今年春夏新推出Ella Bio迷你托特包系列。（圖／品牌提供）



今年春夏，Tory Burchy再度將Ella重新改造，延伸出全新「Ella Bio」系列，此系列是與美國生物科技新創企業Modern Meadow共同合作開發，使用的是一種新研發的可再生物料Bio-Tex™，含有64%的生物基含量（生物基原料來自於可再生的天然資源，如玉米、木薯、小麥、馬鈴薯、纖維素、棕櫚油等），Bio-Tex™觸感如皮革一樣細膩、光澤內斂，具有耐用、耐刮的特性。

本次開箱的「Ella Bio」迷你托特包，縮小自原版的手提托特包，共有月光白、薄荷綠、錦葵紫以及明亮黃4種顏色，手袋以純色系包覆，包括雙T Logo、提把、肩背帶皆是統一色調，配上糖果的顏色更顯得俏皮可愛，儘管是迷你尺寸，內部容量也很足夠，並附有一卡夾暗袋，除了手提之外，亦有長背帶可隨時交替使用，側邊的鈕扣扣上後，則能增加隱密性。

▲Tory Burch Ella Bio細節。（圖／記者王則絲攝）



若更注重大容量的話，「Ella Bio」的小型尺寸便十分適合上班族日常使用，放入文件、平板、摺疊傘⋯⋯不是問題，小型Ella Bio則帶來暗夜黑、月光白以及裸膚棕3種顏色，更為百搭、低調內斂而不失質感。

▲小型尺寸的Ella Bio。（圖／品牌提供）