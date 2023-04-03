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包・開箱／MIU MIU「口袋腋下包」超多功能！榮登最不廢小廢包

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記者王則絲／台北報導

近幾年引領Y2K風潮的MIU MIU，每一季都有話題爆款誕生，今年春夏MIU MIU則是祭出一款Multi Pocket「口袋腋下包」來搶攻時尚圈，整個包包總共有6個收納空間，以多口袋的功能性設計，替小廢包找到了擺脫「廢」字的解方，今日《ET FASHION》便帶領讀者們開箱近賞這款可愛兼具實用的「MIU MIU口袋腋下包」。

▲MIU MIU口袋腋下包 。（圖／翻攝自IG）

▲MIU MIU口袋腋下包 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛、潤娥都提上同款MIU MIU Multi Pocket口袋腋下包。（圖／翻攝自IG）

新生代帶貨女神張員瑛近日於IG上發布新造型，她穿著MIU MIU春夏新裝，激短版上衣露出她傲人的川字腹肌，手上拎的手袋則正是黑色Multi Pocket「口袋腋下包」，身為前輩的潤娥也不遑多讓，亦率先提上同款。

▲miumiu口袋腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱仿舊款式Multi Pocket。（圖／記者王則絲攝）

MIU MIU Multi Pocket「口袋腋下包」採用柔軟質感的Nappa納帕皮革製成，腋下包型上一舉設置了5個口袋，加上包包本身的空間，就有6個收納空間：正面有一拉鍊口袋，兩側皆設有掀蓋小袋，背面則再增設兩塊方形口袋，讓尺寸迷你的腋下包，瞬間變得超能裝，多功能的小袋能分類置物，但不知道是讓女孩們更方便收納物品，還是在拿東西時更加找不到呢？總之外型特別的可愛，是毋庸置疑的。

▲miumiu口袋腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲miumiu口袋腋下包。（圖／記者王則絲攝）

▲Multi Pocket多個口袋細節。（圖／記者王則絲攝）

這款Multi Pocket「口袋腋下包」總共有推出黑色、白色、柚綠色以及本次開箱影片中的仿舊黑色，仿舊設計上皮革不規則的褪色，顯得特別有個性，連包袋正面立體的MIU MIU Logo也同樣如此呈現，甚至連掀蓋的細節都有照顧到，整體多口袋的設計，既是一種可愛裝飾，也讓功能性增加，可說是一款最不廢的小廢包了。

▲MIU MIU口袋腋下包 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

包開箱, MIU MIU, 口袋包, 口袋腋下包, Multi Pocket

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