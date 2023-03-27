第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」

編輯／Lily

現代人看似什麼都有，但是認真說來卻什麼都沒有，表面富足但內心空虛的比比皆是，《小紅書》日前有一個心理測試，憑一張圖就能測出你當下最缺什麼，實測的網友都說準，你也趕快來試試！

▲（圖／翻攝自小紅書）

你第一眼看到的是什麼？

A.男人的臉



B.女人的臉



C.互相擁抱的男女

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選擇A.男人的臉

坦白說你現在缺的就是錢，你只活躍在自己的小圈圈中，導致於交友圈太小，除了上班也沒也別的賺錢的門路，只節流但不能開源，只會讓日子過得越來越苦，若是剛好碰到緊急事件，恐怕財力就得拉警報，再怎麼節儉都很難補回來。

選擇B.女人的臉

你的心思細膩且敏感，很重視別人給予你的感情，目前生活中最缺的就是愛。你喜歡依賴他人，缺乏對象或是缺愛對你而言，會讓你失去生活的動力，導致於什麼都做不好，建議當你感到孤單時，可以找個好友吐吐苦水，朋友的傾聽能給你大大的幫助，把你拉出自怨自哀的泥沼。

選擇C.互相擁抱的男女

你不擅於表達自己的內心，目前最缺乏的就是安全感，你喜歡自己行動，不太愛和人交流，說穿了就是害怕社交，這就是一種缺乏安全感的表現，對自己和別人都容易產生懷疑，其實你只要放開心胸，踏出第一步，你會發現其實沒你想像的那麼難。