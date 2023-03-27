楊冪馬甲紅裙勾出極致S曲線！　Jessica罕見放送深溝化身黑天鵝

記者王則絲／台北報導

大陸「微博之夜」於25日晚間舉行，由於訊號問題，紅毯後半段壓軸部份被迫中斷，許多大咖藝人都沒走到紅毯，僅能事後透過微博釋出精修大片。楊冪當晚雖然沒走到紅毯，不過她以一襲紅色馬甲禮服作為戰袍站上舞台，勾出極致曲線，立刻吸住目光；參加陸綜闖出名號的韓女星Jessica（鄭秀妍）這回也現身，罕見放送胸前深溝，化身黑天鵝性感出席。

▲楊冪以一身紅色馬甲禮服出席公開活動。（圖／翻攝自微博）



微博之夜現場大舉網羅150位時下火熱明星出席，包括楊冪、迪麗熱巴、劉詩詩、胡歌、肖戰⋯⋯驚人流量甚至讓直播癱瘓、紅毯後半段被迫取消，多位大咖明星最後只能透過官方工作室釋出精修紅毯造型大片，引來不少粉絲的罵聲。

▲楊冪一身紅裙勾出S曲線。（圖／翻攝自微博）



楊冪雖然沒走紅毯，但是她已盛裝打扮完成，當晚她穿上一襲來自Alexis Mabille 2023 春夏高訂系列的紅色馬甲禮服，拖出飽滿上胸，極致收腰的剪裁勾出迷人S線條，流瀉一股復古大器的女人味。

Jessica憑藉《乘風破浪的姐姐》打響名號，以高人氣之姿現身此次微博之夜，她難得是放開尺度，選擇了一款AADNEVIK的馬甲式黑色禮服出場，搭配CHOPARD珠寶點綴耳際，不只胸前擠出深溝，裙襬下還展露一雙逆天美腿，層層堆疊的透紗裙襬，讓她宛如黑天鵝一般優雅。

▲Jessica化身唯美黑天鵝現身微博之夜。（圖／翻攝自IG）