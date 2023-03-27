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錶展直擊／開幕首日搶看勞力士改版Daytona　愛馬仕藝術裝置吸睛

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▲▼ 瑞士錶展Day 1 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲2023年鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）今起於瑞士日內瓦揭開序幕，勞力士展館前聚集搶看新錶人潮。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

2023年鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）今（27日）於瑞士日內瓦揭開序幕，製錶龍頭勞力士（ROLEX）、百達翡麗（Patek Philippe）、卡地亞（Cartier）等48個品牌參展，也因疫情趨緩全球解封，迎來全球買家、媒體共襄盛舉，連好萊塢女星「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、台灣男星劉冠廷與陳昊森，都將造訪此鐘錶界年度最大盛宴。

▲▼ 瑞士錶展Day 1 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲勞力士紀念Oyster Perpetual Cosmograph Daytona誕生60周年重新演繹。（圖／記者陳雅韻攝）

歷經3年疫情波折，鐘錶與奇蹟錶展重新迎接全球買家與媒體，參展品牌包括A. Lange & Söhne、Alpina Watches、Angelus、Arnold & Son、Baume & Mercier、 Beauregard、Bell & Ross、Cartier、Chanel、Charles Zuber、Charriol、Chopard Chronoswiss、Cyrus Genève、Czapek & Cie、Ferdinand Berthoud、Frederique Constant、Grand Seiko、Grönefeld、Hautlence、Hermès、Hublot、Hysek、 IWC、 Jaeger-LeCoultre、Laurent Ferrier、Louis Moinet、Montblanc、Oris、Panerai、Parmigiani Fleurier、Patek Philippe、Pequignet、Piaget、Rebellion Timepieces、Ressence、Roger Dubuis、Rolex、Rudis Sylva、Speake-Marin、TAG Heuer、Trilobe、Tudor、U-Boat、Ulysse Nardin、Vacheron Constantin、Van Cleef & Arpels 與Zenith等48個品牌。

▲▼ 瑞士錶展Day 1 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲百達翡麗將當年與巴塞爾錶展的展館，搬到日內瓦鐘錶與奇蹟錶展。（圖／記者陳雅韻攝）

一開展鐘錶界兩大指標品牌勞力士（ROLEX）、百達翡麗（Patek Philippe）櫥窗前，立刻聚滿人潮，搶看今年新款；愛馬仕展館的動態藝術與積家的流水裝置也很吸睛，而今年主打工程師系列腕錶的IWC，直接將跑車運進會場與錶款相呼應，無不吸引目光。

▲▼ 瑞士錶展Day 1 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲百達翡麗全新Aquanaut Luce年曆錶。（圖／記者陳雅韻攝）

名人牌也是錶展亮點，鐘錶與奇蹟錶展開幕首日，擔任蕭邦（Chopard）全球大使的茱莉亞羅勃茲參加品牌記者會，而台灣男星劉冠廷將於28日以卡地亞（Cartier）之友身分現身錶展，欣賞品牌最新力作；緊接著29日伯爵（PIAGET）大使陳昊森也將獻出錶展處女行，親自體驗瑞士鐘錶年度盛事。

▲▼ 瑞士錶展Day 1 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲愛馬仕展館的動態藝術裝置很吸睛。（圖／記者陳雅韻攝）

除了業界人士、明星與收藏家參與，鐘錶與奇蹟錶展4月1日、2日更開放大眾買票進場欣賞新錶，並舉辦講座探討高級鐘錶發展趨勢，門票70元瑞士法郎（約2310元台幣）。除了場內精彩，日內瓦也因錶展而熱鬧起來，在Rue du Rhône大街及Rues Basses區的各大鐘錶品牌響應舉辦「In the City」活動，敞開大門向大眾展示獨家傑作。

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, 劉冠廷, 陳昊森, 茱莉亞羅勃茲

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