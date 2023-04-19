今年最「甜」聯名登場！小熊軟糖躍上Vans經典鞋款　一家大小全都淪陷

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Haribo 小熊軟糖甜蜜的滋味，大人小孩都無法抗拒，沒想到嘴裡彈牙的小熊軟糖，有天也能化身鞋款穿在腳上？今年春夏之際，Vans破天荒找來Haribo 合作，讓一隻隻色彩繽紛的小熊軟糖躍上經典鞋款，不只有成人的男、女鞋款，更推出Ｑ炸的童鞋系列，可說是今年最「甜」的聯名，一家大小一起搭配，將成為爸爸媽媽與孩子之間可愛的連結。

▲Vans X Haribo聯乘系列讓小熊軟糖躍上經典鞋款，共推出成人與童裝鞋款。（圖／品牌提供）



身為熱愛替孩子選搭服裝的「潮父母」，每天幫小孩搭配造型是人生一大樂事，但有時也會面臨靈感用盡的窘境，這時候不用多想，穿上同款「親子裝」最省腦力，尤其是一雙「親子鞋」更是每對爸媽必備，即便上身服裝風格不相同，穿上一樣的親子鞋，誰還不知道你們是溫馨的一家人？Vans X Haribo聯名系列將小熊軟糖帶入了經典鞋款中，推出了成人和兒童鞋款。融入繽紛、立體的小熊軟糖元素，並同步帶來成人與兒童的設計，可愛魅力讓大人小孩都淪陷。

▲童裝Slip-On系列聯乘鞋款，可愛小熊軟糖元素療癒滿分。（圖／品牌提供）

Vans X Haribo 合作推出的聯名鞋款系列，其中包括經典款Slip-On鞋子在招牌的格紋款式上頭印滿了軟糖的圖樣，外型色調都十分療癒。此外，本次聯名系列的童裝鞋款還有一款Old Skool V鞋型，鮮黃的鞋面上頭有小熊軟糖的滿版浮雕，兩側的撞色Sidestripe更是烘托出軟糖的著名色調，整體造型非常精彩。

雖然聯名鞋款色系繽紛、採用撞色與搶眼圖案，但搭配起來其實一點都不費力，與經典款同樣適用於日常休閒打扮，只要隨心搭配一套T恤、牛仔褲，亦或是一件洋裝，便能當作整身穿搭亮點，為生活增添俏皮、童趣感；而親子穿搭，並不是複製貼上，掌握一家人的穿搭精髓才是重點，利用繽紛色調的Vans X Haribo做為穿搭巧思，在熱鬧的街頭，也能成為最亮眼的親子風格。看KOL吉利、圓亮星一家、 米菲米粒，全家穿上就是最潮家庭。

▲童裝與成人Old Skool V聯乘鞋款。（圖／品牌提供）



▲成人Sk8-Hi聯乘鞋款。（圖／品牌提供）

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