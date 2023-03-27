安格斯12星座一周運勢3／27-4／2　金牛來點正能量、獅子參加婚禮助脫單

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

運勢從低谷飆高之後慢慢走向平穩，這周對牡羊座來說就是個可以稍稍休養生息、好好歇口氣的時間，主星依然高照，即使沒有爆肝爆青筋，工作表現也不致於扣分，反而是情感上需要細心的經營，特別是有對象的，需要好好關注情人真正需要的是什麼，別只是一廂情願用自己的觀點、自己的方式去愛一個人。

金牛座 4.21~5.20

多看事情的光明面、少點悲觀，對於金牛座來說就是本周的運勢方針，你需要多點正能量，才能真正迎來正面好運！感情走上坡，單身金牛只要拓展自己的人際圈，就能在社團或是聚會中，遇見投緣的對象，已有另一半的，雖然相處上有些潛在問題，不過趁著春暖花開一起遊山玩水、吃香喝辣，將能很快消弭中間的不如意，感情愈走愈甜。

雙子座 5.21~6.20

豐富的人際交流與飽滿的工作狀態，還有各種興趣嗜好活動之下，這周雙子座生活精彩有趣，唯獨情感上顯得有些留白，對於單身者來說有些曖昧的情愫，但很可能是自己一廂情願的想法，最好釐清對方的態度後再行動，以免讓兩人關係陷入尷尬。已經有另一半的人，得多花些心思經營兩人的感情生活，別冷落了對方啊！

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座這周承接太陽宮位釋放出的熊熊能量，自信心明顯增強，就算對於不是很有把握的事也會一改過去唯唯諾諾的態度，給對方明確的表態，此時對於情愛也有更加透徹的看法，情感也顯得豐富，是談情說愛的好時機。至於有對象的，相處上的小問題不少，還好殺傷力都不大，彼此敞開心結的溝通，終能得到解決。

獅子座 7.22~8.22

工作、人際上表現十分活躍，語不驚人死不休的獅子座特別有群眾魅力，走到哪都會成為話題人物，此時認真的態度將能為你帶來好感度，會是單身獅脫單的最大機會，建議你積極參與朋友婚禮、聯誼飯局等公眾社交活動，大大拓展感情版圖。已有另一半的，透過彼此的默契互動感情能更上一層樓。

處女座 8.23~9.22

處女座這周似乎進入了撞牆期，似乎做什麼都不對，尤其是感情上對單身的處女座來說，雖然與心儀的人相處氣氛和諧，但想要更進一步、或想釐清對方想法卻又苦無機會，愛情處在一個進展停滯的虐心期。至於已經步入戀情階段的處女座，雖然情感平穩，仍要適時陪伴分享，才能避免距離愈來愈遠。

天秤座 9.23~10.22

天秤座這周生活與工作將可能走入一個「偽水逆」的狀態，雖然水星並沒有退行，但天秤粗心大意、出槌的機會莫名提升，建議你收起漫不經心的態度，在正事上要更嚴謹一些。感情運平靜之下似乎暗潮洶湧，有許多不明桃花襲擊著有情人或沒情人的你，需要好好釐清自己的態度，適時說「不」，有時比承諾更能帶來幸福。

天蠍座 10.23~11.22

從社交邊緣人慢慢走向了核心，個人色彩濃厚的天蠍座愈做自己反而愈受歡迎，這周不少朋友相挺之下，讓你有些春風得意，但別因為一時的如意就抬高姿態，志得意滿只會招來不必要的麻煩。感情相處上也要有所拿捏，面對情人小心心直口快帶來的兩人爭端；單身者不妨化被動為主動，拉近距離才能打開破冰第一步。

射手座 11.23~12.21

整體來看射手座這周運勢好壞參半，得到水星與太陽的拉抬，工作運、財運還不壞，不必拼死拼活也能小有不錯的表現，不過感情上可就沒有預期中的順風順水，互動太過緊密雖然甜蜜，但生活上一個不順就很可能破壞相處氣氛，近期彼此間的緊張、對立的情緒頻頻，需要理性溝通、重新培養相處的默契。

摩羯座 12.22~1.19

本身就是悶葫蘆一枚的摩羯座，再內向下去恐怕會愈走愈邊緣、能見度愈來愈低，這周趁著天氣不錯，不妨與三五好友相約多出去散散心，稍稍舒緩過度緊繃的心情，若要作重大決策時，找人商量也會比獨自決定更客觀。至於感情上單身者對愛情期待又怕受傷害，暫且沒有明顯的進度，不需要操之過急。

水瓶座 1.20~2.18

給別人機會也是給自己機會，這周水瓶座似乎成為愛吹毛求疵的龜毛魔人，任何事都讓你看不順眼，留意與家庭和家人間的分享與互動，不要老是把親近的人當出氣筒。此時感情運勢表現平平，單身者與其抱著低微的期盼，倒不如把心思投入在工作或學習上，多和專業人士互通有無，能提升自己職場上的專業度。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚座這周有水星的守護，在思考上能更加理性，不會被情緒牽著走，適合提升自身的信心能量、參與公眾事務。此時感情運上升，單身者能大大拓展感情的人際關係，可望遇見投緣的對象。至於已有另一半的雙魚，相處上仍有些潛在的問題，不要一直漠視，逃避只會造成另一個爭端，彼此都需要勇敢面對。

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