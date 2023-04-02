宋芸樺：人生要用有趣的眼光去看世界　不用活得太努力，也不要太消極

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Virginia Woolf 說：「女性一定要有收入與自己的房間。」每個女孩的房間，都是座自我爬梳的靈性花園，且聽30世代女子宋芸樺闡述的私房話，盡情展現恣意生長的自由與自信。

靜觀花開自在

去年10月才跨過人生分水嶺，進入三字頭世界的宋芸樺，「30歲生日這天我大醉啊（笑～）因為當天身邊的朋友家人全都聚在一起，彷彿我個人婚禮般，一桌一桌跟大家敬酒聊天，歡樂氣息中充滿很多愛，就覺得世界依然充滿愛！」她傾訴，其實前陣子突然找不到愛的感覺？「在29歲那一年不論生活或工作都遇到太多狀況，進而影響對自身的判斷，對我來講超級煎熬又掙扎，滿是焦慮迷惘有點卡關，加上突如其來失去兩位親人，而讓我思考甚多。」

感覺30歲慶生如同一場儀式的她坦言「過了30歲那一刻起，忽然間好像幫自己找到了定位，有了愛的勇氣和擁抱真實自我的能量。」她更心有所感認為，「30歲的女生是最漂亮的年紀，正要像一朵花開始綻放，30世代是可以活得最自在，所以要好好享受、珍惜這段正走在美好路上的時光。」

放下執念做自己

事實上，這一年多來早已不斷勇於突破自我的芸樺，嘗試了許多以往沒有演出過的戲劇類型和角色詮釋，除了在《台灣犯罪故事－惡有引力》一人分飾兩角演譯雙胞胎姐妹，也參與了兩部用英語演戲的國際電影；並在即將上線的《不良執念清除師》影集中，飾演搞怪無禮又隨性的兩光女警－楮英，「放大絕展現隱藏已久的爆笑基因，也顯露跟我以前骨子裡很像的那一面。」像是對於目標都很明確執著，「過去的我執念很強，一心要很努力很努力往立定好的方向衝，活在自己的世界，卻又容易受人影響，反而在太過努力的狀態下，忽略整個過程。」她說，「在這次角色身上，找到了可以相信自己跟做自己的力量。」

正如她最近很喜歡的一段話：「人生要用有趣一點的眼光去看世界，不用活得太努力，但也不要太消極。」直白道訴她的現狀，「慶幸的是我在28、29歲接演這部戲，就覺得把所有那時候的執著，都跟著角色一起放下釋懷，在恰好的時機點與歷程，給了自己一個空間去釋放。」

溫柔眼光看世界

關於二字頭尾聲的挑戰，芸樺還首次執筆成為《美麗佳人》官網的專欄作家「溏心蛋女孩」，直言起初非常興奮且十足有衝勁的她，在著手寫完第一篇時覺得滿好玩的，但從第二篇開始會去著墨要如何表達語意、修正語句和標點符號…這些求好心切的附加壓力，讓她苦哈哈大喊：「天吶！我要瘋了！」笑說很少用文字抒發情緒跟想法的她，「文字對我而言非常虛擬！開始寫文章，才使得我能靜下來感受日常，相較以往片段式的自我探索，現在每每要寫專欄，反而能花較長時間去靜心感受。」

藉由文字絮語赤裸自白，「讓我把內心的包袱或害怕被看見的東西給打開了，不同於演員用角色去抒發情感，還是會有一層與真實自己的隔閡。確實在每次打字的同時，整理了滿多思緒，才發現原來的我是什麼樣子；也意識到把脆弱放在別人面前，是一件很有力量的事，而不苛求事事做到完美後才敢展現自我。」認知到現今社會大眾更喜歡的是真正的自己，讓向來怕被人評論的她「透過文字書寫，逐漸接受自我的不完美。」明白言語的抒發其實也擁抱了自己。

小時候曾經覺得30歲很熟成的芸樺，「現在30又怎樣的我最開心的體悟是不管幾歲，內心永遠都還是個孩子，而讓我對於未來不會懼怕邁入任何大齡年紀；因為心態取決於一切，保有好奇的眼界，盡興地在此時此刻，享受當下！」

給自己現在30歲的話……

「宋芸樺，妳很棒！」我很喜歡現在30歲的狀態，感謝自己時常能用有趣和溫柔的眼光看待世界的與眾不同。期許自己的30世代，可以很自在過生活，能把更多複雜的事情變得很簡單，用很簡單的生活方式去面對所有的事！

Make a wish！30歲的生日願望？

我要當好萊塢明星！這是真心的！

如何看待自己30歲前後的人生態度？

天秤座的我，月亮獅子，總是非常想照顧人，又有點控制欲，想要人生都在自己掌控內……近日我和閨蜜閒聊那刻，意識到為什麼一定要ㄍㄧㄥ得很強、很完美？明明聽到自己的心聲是我現在這樣比較舒服，那為什麼要迎合別人？於是我告訴自己現在30歲了，要學會聽自己心中真切的聲音，不用愛逞強，就算被貼上標籤又怎麼樣，順心而為才不會被牽著走。並且不論經歷任何事，都要繼續保有小太陽特質的超能力，有著溫暖的力量可以陪伴、擁抱他人，這就是我人生最重要的快樂事。

分享30歲代表物Vivienne Westwood項鍊的意義？

在我20歲剛入行時，同事送了我一副Vivienne Westwood的耳環，那時收到就一直覺得上面的土星標誌很像我腦袋裡的小星球。在我的腦海裡時常有很多宇宙、很多天馬行空的想像，只是有時會被外在聲音蓋住，因而我希望自己從30歲這個人生新階段的起點，可以越來越自在，慢慢給自己更多自信與勇氣。所以前陣子年初去日本時，就覺得今年30歲要再給自己買一條Vivienne Westwood的飾品項鍊，提醒自己即便心中古靈精怪，或是存有一些很不一樣的想法，也不用害怕去跟別人分享，因為那就是我！好比現在工作室的Logo女孩頭上有一個宇宙，很代表我30歲的心情！

給自己的30歲關鍵字？

是「靜」這一個字，因為以前的自己很常像是在看一部電影，用第三視角在過生活，常常會想要維持和樂氛圍，而把自己情感先抽離，像導演般去調整現場氣氛……但這可是我的人生劇場，我應當是劇中主角，應該要去感受每個當下。不用好似康樂股長一樣總想著帶動氣氛，也因此最近的我會漸漸享受空白時刻，沒安全感或覺得緊張時，懂得把這樣的感受放進當時在做的事情裡，尤其藝人是屬於創作型的工作職業，是可以把不同的情緒融合在創作中，說不定會迸發出意想不到的火花。

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