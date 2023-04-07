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春夏「短髮嬉皮捲」正流行　不只輕盈可愛，也是過渡期的好幫手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣漸漸轉熱，許多人動起了剪短髮的念頭，除了初戀短髮、迷你鮑伯之外，近期在韓國也很流行將鮑伯短髮燙捲，不只輕盈可愛，也是過渡期的好幫手。

嬉皮捲髮復古氛圍受喜愛

許多留著長髮的人想燙捲時，會考慮能讓髮量瞬間看起來增量、蓬鬆的嬉皮捲，有別於其他捲髮可能是耳下、髮尾開始才有較明顯的捲度，嬉皮捲則是從髮根就開始有捲度，除了蓬鬆的捲度具有修飾臉型的效果外，嬉皮捲源自於1969年代末期，具有崇尚自由和和平的意念，而嬉皮捲則是該年代極為流行的髮型，在復古風相當流行的現在相當受到喜愛。

最初常見的捲度偏小、排列偏密集，整體會有種隨性不羈、自由奔放的氛圍，但也被多數人認為較難整理和駕馭，因此去年在韓國也流行起排列一樣比較密集、無規則，但將捲度放大的中大嬉皮捲。

短髮嬉皮捲

今年春夏，韓國則是流行將嬉皮捲的變化應用在短髮上，有別於原本在短髮造型上較為常見的C字彎、S型彎或是外翹髮尾，從瀏海、髮根到髮尾通通都有可愛的小捲或大捲，比起長髮給人的奔放不羈感，短髮更俏皮、可愛一點。

短捲髮適合過渡期

如果是短髮想留長，但又覺得造型一成不變，不妨考慮這款造型吧！要將頭髮燙捲本就需要一定的長度，透過嬉皮捲的呈現可以瞬間讓過肩的中長髮成為齊肩的髮長，是慢慢將頭髮留長的好選擇。

乾髮、濕髮造型都適合

在短髮嬉皮捲的造型上，韓國髮型師很常示範使用造型品後的濕潤感，線條、層次感會較明顯一些；但如果覺得在台灣較難駕馭濕髮造型，也可以吹至全乾，會呈現較為蓬鬆、有空氣感的造型，如果已經是稍微可以綁的長度，綁起小馬尾、公主頭，頭頂也會有線條感，比起直髮更加有造型感。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 短髮, 捲髮, 燙髮

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