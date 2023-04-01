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《黑暗》宋慧喬、李到晛沒CP感？　4套情侶穿搭藏造型師巧思

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《黑暗榮耀》熱度遲遲不退！與朋友聊天討論的話題更離不開這部劇，其中一個受到戲迷熱烈迴響的話題，就是男女主角李到晛和宋慧喬的感情戲，雖然不是佔整部戲太多戲份，但因為兩人相差太多的年齡差，讓人感受不到兩人之間的浪漫粉紅泡泡，因此受到不少爭議，不過，造型師對於兩人的服裝造型也下了不少功夫，目的就是想替文同垠和朱如炡營造滿滿CP感。

《黑暗榮耀》文同垠、朱如炡情侶穿搭

地獄使者風

復仇進入白熱化階段，《黑暗榮耀》第一季比較多在為了復仇鋪陳，第二季就要認真看喬妹展開復仇，她和劊子手朱如炡化身地獄使者，以黑色穿搭呼應兩人走上同一條道路，成為彼此的戰友。

劊子手接棒

在喬妹的復仇路上，朱如炡是不能缺少的存在。兩人前往殯儀館時，朱如炡以深色系穿搭襯托出文同垠的大地色穿搭，也代表他替文同垠分擔了復仇重擔，有了這層意思，這樣一深一淺的穿搭更是別具意義。

大地色穿搭

由於《黑暗榮耀》是一部比較灰暗、沉重的戲劇，劇中的配色多為黑、白、灰等低調色彩，不過，文同垠和朱如炡也是有偏向暖色系的風衣、夾克，不僅中和整部戲的陰鬱感，也為彼此情侶穿搭增添一抹亮點。

清新感襯衫穿搭

《黑暗榮耀》第二集結局，文同垠和朱如炡兩人攜手走進監獄的這一幕，一個穿著白色襯衫、另一個選擇淡藍色襯衫作為情侶穿搭，同時象徵兩人的復仇結束迎來全新氣象，因此在穿搭色彩的選擇上，就沒有以往黑暗、沉重。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黑暗榮耀, 宋慧喬, 李到晛, 情侶穿搭

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