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新光三越初夏購物節4／6開跑，超狂滿千送千點，全民普發再加碼6千變7千

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▲新光三越,初夏購物節,母親節,百貨,雅詩蘭黛,蘭蔻,資生堂,化妝品。（圖／品牌提供）

▲新光三越初夏購物節4月6日開跑。（圖／公關照，以下同）

記者李薇／台北報導

母親節前哨戰新光三越「初夏購物節」4月6日開跑，以周年慶規格祭出的好康優惠，回饋率高達30％，尤其是化妝品消費滿6000元送6000點（相當於600元），綁行動支付skm pay加送1000元電子抵用金，刷聯名卡滿2000元再送1000點（相當於100元），等於直接拿1700元回饋，可以說是有史以來最高，業者也表示，預估今年21天檔期業績成長1成，目標67億元。

新光三越指出，過去初夏購物節檔期從4月6日至26日，基本回饋都有10%以上，今年力度加大，首7日就有28%回饋，其中，又以化妝品滿6000元門檻最划算，直接送6000元點數之外，用skm pay消費再加贈1000元電子抵用金（500元全館抵用金＋500元skm online抵用金）、首2日刷聯名卡2000元再送1000點（不累贈）。

▲新光三越,初夏購物節,母親節,百貨,雅詩蘭黛,蘭蔻,資生堂,化妝品。（圖／品牌提供）

▲台中中港店推出扣100點抽價值195萬的LEXUS ES 200頂級版。

趕不上首7日的民眾也不用擔心，拿到政府普發的6000元一樣很好花，不僅可以獨享化妝品單筆滿3000送3000點，新光三越初夏購物節期間用skm pay消費，更可獨享首週服飾/家用單筆滿5千送3千點、大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送5千點大回饋，以及整個檔期再加碼滿6000元送1000元電子抵用券，4月15日憑5大指定銀行（台新、玉山、聯邦、第一、匯豐銀行）ATM兌換憑證刷6000元贈200元電子贈品禮券(限量25000份)；用skm pay買化妝品，總共可以拿到1000元電子抵用券、6000點skm points(相當於600元)及200元電子禮券，高達30%的回饋率，可以說是史上最殺！

新光三越也指出，今年景氣回溫，第一季服飾業績成長2成，尤其是日系女裝、休閒服飾等非常受到歡迎，國門解禁也帶動旅遊相關產品翻倍成長，對應去年同期來客數也多2成；而這也是初夏購物節首次不使用禮券、改以贈點服務上線，skm points點數不僅可以折抵消費，甚至可以扣100點抽價值195萬的LEXUS頂級名車、或兌換新光三越獨家推出的Abei潮流夯品等，等於不侷限在只能買東西，有更多優惠服務可以選擇。

同時新光三越電商平台skm online全站也有同步優惠，不僅有3600個專櫃品牌可以逛，超過5萬項美妝、流行夯品，從3月28日就搶先祭出好康，跟實體通路一樣，推出化妝品單筆滿3000元送3000點、全站消費滿6000元送6000點，不用出門也能買好買滿。

【推薦必搶美妝組合】

TOP 1：雅詩蘭黛 NO.1美肌賞舞台收納箱，價值15278元、特價6350元，41折

▲新光三越,初夏購物節,母親節,百貨,雅詩蘭黛,蘭蔻,資生堂,化妝品。（圖／品牌提供）

4月6日全台限定發售的雅詩蘭黛NO.1美肌賞舞台收納箱，只要購買「一秒修護小棕組」（內含特潤超導全方位修護露50ml＋30ml＋15ml＋7ml），再加贈單品或組合滿5000元，就送美妝三件禮（特潤超導全方位修護露7ml＋妝前乳15ml＋經典唇膏楓葉紅棕）跟NO.1美肌賞舞台收納箱，蛋型設計化妝鏡搭配收納箱，美肌、收納兩不誤。

TOP 2：資生堂 國際櫃NO.1乳霜王組，原價5300元、特價2520元，48折

▲新光三越,初夏購物節,母親節,百貨,雅詩蘭黛,蘭蔻,資生堂,化妝品。（圖／品牌提供）

全年齡層都愛用的資生堂百優精純乳霜推出NO.1組合，直接買50ml的容量，就可以拿回幾乎是一整組的旅行保養品，不僅可以試用看看新品，外出攜帶更是超方便，原價5300元，優惠價2520元，超划算價格直接擁有抗老神器，當然必搶。

TOP 3：LANCOME 超極光精華組，原價7322元、特價5180元，7折

▲新光三越,初夏購物節,母親節,百貨,雅詩蘭黛,蘭蔻,資生堂,化妝品。（圖／品牌提供）

蘭蔻今年春季甫上市的超極光淨亮淡斑激萃，一推出就立刻加入優惠檔期，組合包含50ml＋7ml的超極光淨亮淡斑激萃，再搭配50ml的「極光水」超極光活粹晶露，一瓶就可以滿足光澤感肌膚的效果，輕鬆創造水煮蛋肌。

【更多必搶好物】

▲新光三越初夏購物節推薦商品。（圖／業者提供）

iPhone 14剛推出的新色亮麗黃，推薦價27,900元起，可以納入獨享3C滿千送千點回饋相當划算，想換手機一定要趁此次初夏購物節，尤其鮮亮的黃色充滿陽光般的好心情。

▲新光三越初夏購物節推薦商品。（圖／業者提供）

小家電也是初夏購物節不容錯過的品項，恆隆行引進的SodaStream氣泡水機＋Oster電烤盤優惠價6000元，相當於買一送一，質感生活就從這裡開始。

▲新光三越初夏購物節推薦商品。（圖／業者提供）

▲新光三越初夏購物節推薦商品。（圖／業者提供）

不同款式的球鞋可以滿足不同需求，無論為了運動或造型，永遠都可以再多一雙，PUMA Rider FV Retro Rewind鞋款推薦價2,980元，以復古感的外型展現風格，NIKE Waffle One Vintage女鞋推薦價3,800元，融合復古設計與創新細節，實穿又好搭，喜歡哪一雙？快買回家讓鞋櫃裡的收藏再加一。

【集點送、獨家卡友禮千萬別錯過】

▲新光三越初夏購物節。（圖／公關照）

新光三越不但攜手插畫家劉正堃Abei Liu打造「Plant A Seed」城市花園空間展，讓知名角色「Hua Hua」進駐百貨，更推出以Hua Hua為主角的潮流skm points集點送好物，用點數就能換到可愛療癒的商品，如扣2,000點可兌換多肉植物「HUA HUA BLOOMING磁鐵盆栽2入組」（價值290元），讓你變身綠手指、扣2,500點可兌換「HUA HUA BLOOMING擴香石」（價值350元），視覺嗅覺同時享受，或是扣3,000點兌換「HUA HUA BLOOMING手提肩揹兩用包」（價值499元），伴你上班、上學、開心出遊，隨時充滿「Hua Hua」開心討喜的正能量。

▲新光三越初夏購物節。（圖／公關照）

此外，新光三越更推出兩款獨家卡友禮，4/6（四）至4/7（五）持11大指定銀行信用卡，並綁定skm pay單筆刷3,000元，即可兌換文青必備的「療癒生活手提袋」，4/8（六）至4/9（日）單筆刷3,000元，即可兌換「元氣滿滿透明傘」，就算是下雨天，也能用好心情面對，刷卡消費的同時還能把療癒小物帶回家，實在太貼心。
 

►初夏購物節獨家回饋搶先看：https://www.skm.com.tw/s/zsAyAAFY
 ►超級品牌日祭出超狂優惠：https://www.skm.com.tw/s/1HUKJBAT
►HUA樣生活集點送療癒登場：https://www.skm.com.tw/s/UyhfsVYz
 ►申請新光三越會員獨享多重好康：https://www.skm.com.tw/s/MHNbvAhX
►百貨購物神器APP搶先入手：https://www.skm.com.tw/s/BJrgnB6H
►skm online 24小時不打烊：https://www.skm.com.tw/s/BJrgnB6H

 

 

關鍵字：

新光三越, 初夏購物節, 母親節, 百貨, 雅詩蘭黛, 蘭蔻, 資生堂, 化妝品

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