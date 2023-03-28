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Jisoo白色花卉紗裙仙氣滿滿　專輯、演唱會都穿它，每套價值不斐

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK壓軸Solo的美貌擔當Jisoo，終於在3月底要帶來個人首張專輯《ME》，搶先曝光的專輯封面又一次掀起粉絲們驚呼，Jisoo不愧是團體中的美貌擔當，集優雅、甜美、氣質於一身，當中還帶有一絲的酷勁，韓國女團中絕對找不到第二人，也因為這張封面照，讓Jisoo身上的白色薄紗花朵連身裙受到熱烈迴響。

Jisoo專輯封面的主打造型，特別選擇創立於2003年的英國設計師品牌Aadnevik，如果你是Blink，那你肯定對Aadnevik不陌生，因為BLACKPINK自從舉辦世界巡迴演唱會《Born Pink》以來，就不只一次穿過Aadnevik，其中最常穿的就是Jisoo，光是演唱會上就出現過6套之多。

Aadnevik品牌介紹

首先，來說說Aadnevik是什麼來歷？出生自北歐挪威的Kristian Aadnevik，求學時選擇倫敦皇家藝術學院就讀，同時他也進入Alexander McQueen當任設計助手，畢業後受到LVMH集團的青睞，並於2003年創立個人品牌Aadnevik。

Aadnevik的品牌核心是將成衣與高級訂製服結合，並對於面料的使用相當重視，即使是創業初期，也不願選用便宜的材料製作，還有一個特色是暗黑風，雖然Aadnevik使用大量薄紗、亮片、珠飾，但每一套服裝都帶有一點黑暗色彩。除了對於注重用料選材，Aadnevik的設計充滿視覺效果，穿上Aadnevik的女人絕對是全體目光的焦點，倒也證明了Aadnevik深受BLACKPINK的喜愛。

Aadnevik明星盤點

Jisoo

精心挑選的亮片緊身馬甲式上衣、亮片迷你裙，讓Jisoo化身小公主，這套要價約30萬台幣。

另一套平口珠飾流蘇粉色小禮服，定價在53萬台幣上下，飄逸的群襬展現出Jisoo滿滿仙氣的形象。

Lisa

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, Jisoo, Aadnevik

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